«Я нахожусь в Киеве». Белый дом подтвердил приезд Байдена на Украину и опубликовал заявление

Президент США Джо Байден приехал 20 февраля в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В этот же момент Белый дом опубликовал заявление американского лидера, в котором анонсированы новые антироссийские санкции и дополнительные поставки оружия на Украину.

«Cегодня я нахожусь в Киеве <…> встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины», — говорится в заявлении.



Байден объявил о поставке военного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством. «Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элиты и компаний», — уточняется в сообщении Белого дома.