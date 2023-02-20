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    «Я нахожусь в Киеве». Белый дом подтвердил приезд Байдена на Украину и опубликовал заявление

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    Президент США Джо Байден приехал 20 февраля в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В этот же момент Белый дом опубликовал заявление американского лидера, в котором анонсированы новые антироссийские санкции и дополнительные поставки оружия на Украину.

    «Cегодня я нахожусь в Киеве <…> встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины», — говорится в заявлении.

    Байден объявил о поставке военного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством. «Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элиты и компаний», — уточняется в сообщении Белого дома.

    Кроме того, Байден добавил, что США за прошедший год создали коалицию стран, которые помогают Украине и будут продолжать это делать в будущем.

    Во время приезда президента США в Киев во всех регионах Украины, в том числе и Киеве, была объявлена воздушная тревога.

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