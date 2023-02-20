В деле о покушении на Соловьева появилась статья о терроризме

Фигурантам уголовного дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева вменили также участие в террористической организации, хранение и изготовление оружия и взрывных устройств и несколько эпизодов уничтожения и повреждения имущества. Об этом 20 февраля пишет «Коммерсант».
Под арестом по этому делу находятся семь человек, ранее их обвиняли в препятствовании деятельности журналиста и подготовке покушения на убийство. По данным «Ъ», у одного из обвиняемых диагностирована параноидная шизофрения и он, возможно, будет освобожден от ответственности: до этого мужчина уже оказывался в психиатрической больнице вместо колонии.
Расследованием дела занимается управление ГСУ СКР по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма.
По версии следствия, машину телеведущего Владимира Соловьёва якобы собирались подорвать в Москве. РИА Новости со ссылкой на оперативную съемку ФСБ сообщало, что покушения готовились и на других журналистов: гендиректора и главреда МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян, а также телеведущих Ольги Скабеевой и Тиграна Кеосаяна.