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    В деле о покушении на Соловьева появилась статья о терроризме

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    Фигурантам уголовного дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева вменили также участие в террористической организации, хранение и изготовление оружия и взрывных устройств и несколько эпизодов уничтожения и повреждения имущества. Об этом 20 февраля пишет «Коммерсант».

    Под арестом по этому делу находятся семь человек, ранее их обвиняли в препятствовании деятельности журналиста и подготовке покушения на убийство. По данным «Ъ», у одного из обвиняемых диагностирована параноидная шизофрения и он, возможно, будет освобожден от ответственности: до этого мужчина уже оказывался в психиатрической больнице вместо колонии.

    Расследованием дела занимается управление ГСУ СКР по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма.

    По версии следствия, машину телеведущего Владимира Соловьёва якобы собирались подорвать в Москве. РИА Новости со ссылкой на оперативную съемку ФСБ сообщало, что покушения готовились и на других журналистов: гендиректора и главреда МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян, а также телеведущих Ольги Скабеевой и Тиграна Кеосаяна.

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    ПокушениеУголовное делоВладимир Соловьев
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