В деле о покушении на Соловьева появилась статья о терроризме

Фигурантам уголовного дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева вменили также участие в террористической организации, хранение и изготовление оружия и взрывных устройств и несколько эпизодов уничтожения и повреждения имущества. Об этом 20 февраля пишет «Коммерсант».



Под арестом по этому делу находятся семь человек, ранее их обвиняли в препятствовании деятельности журналиста и подготовке покушения на убийство. По данным «Ъ», у одного из обвиняемых диагностирована параноидная шизофрения и он, возможно, будет освобожден от ответственности: до этого мужчина уже оказывался в психиатрической больнице вместо колонии.