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    Получившую около ста ножевых ранений пятиклассницу выписали из больницы в Химках

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    Ученицу пятого класса лицея в Химках, которая пострадала от нападения одноклассницы, выписали из больницы. Об этом 18 февраля сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

    На выписку девочке подарили домашнего питомца — хомяка Дусю.

    Утром 7 февраля школьницу в туалете учебного заведения порезала одноклассница. Пострадавшая получила около ста ножевых ранений. Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на убийство. Школьница, которая принесла в школу из дома нож, будет проходить по делу максимум свидетелем. Она не достигла возраста уголовной ответственности.

    Привлечь к ответу намерены сотрудников учебного заведения. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК), добавили в СК.

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