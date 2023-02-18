Получившую около ста ножевых ранений пятиклассницу выписали из больницы в Химках

Ученицу пятого класса лицея в Химках, которая пострадала от нападения одноклассницы, выписали из больницы. Об этом 18 февраля сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.



На выписку девочке подарили домашнего питомца — хомяка Дусю.

Утром 7 февраля школьницу в туалете учебного заведения порезала одноклассница. Пострадавшая получила около ста ножевых ранений. Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на убийство. Школьница, которая принесла в школу из дома нож, будет проходить по делу максимум свидетелем. Она не достигла возраста уголовной ответственности.

