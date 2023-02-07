В Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу. СК ответил двумя уголовными делами

Покушением на убийство счёл следственный комитет нападение 11-летней ученицы лицея в Московской области на одноклассницу. И если школьницу к уголовной ответственности не привлечь, то ответственным за неё взрослым отвечать придётся.



По предварительным данным следствия, ученица пятого класса химкинского лицея порезала ножом одноклассницу на перемене в школьном туалете около одиннадцати часов утра 7 февраля.

Пострадавшую госпитализировали. Baza пишет, что она в реанимации, а ранений, со слов родных, — под сотню. При этом родственники девочки отметили, что отслеживали переписку и не замечали, чтобы у неё были конфликты с ровесниками.