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    В Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу. СК ответил двумя уголовными делами

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    Покушением на убийство счёл следственный комитет нападение 11-летней ученицы лицея в Московской области на одноклассницу. И если школьницу к уголовной ответственности не привлечь, то ответственным за неё взрослым отвечать придётся.

    По предварительным данным следствия, ученица пятого класса химкинского лицея порезала ножом одноклассницу на перемене в школьном туалете около одиннадцати часов утра 7 февраля.

    Пострадавшую госпитализировали. Baza пишет, что она в реанимации, а ранений, со слов родных, — под сотню. При этом родственники девочки отметили, что отслеживали переписку и не замечали, чтобы у неё были конфликты с ровесниками.

    Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на убийство. Пятиклассница, которая принесла в школу из дома нож, проходить по нему будет разве что свидетелем. Она не достигла возраста уголовной ответственности.

    Привлечь к ответу намерены сотрудников учебного заведения. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК), добавили в СК.

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