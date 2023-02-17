Танки на Красной площади и КГБ. Apple TV показала трейлер фильма «Тетрис» с Ефремовым о советском создателе игры

На YouTube-канале Apple TV появился трейлер предстоящего фильма «Тетрис», выход которого намечен на 31 марта. Фильм о том, как нидерландский предприниматель отправляется в СССР, чтобы получить права на игру «Тетрис» у советского программиста Алексея Пажитнова, основан на реальных событиях.



Предпринимателя, который ездит по миру и продвигает игру, сделав ее в итоге мировой сенсацией, сыграл Тэрон Эджертон («Рокетмен», фильмы «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо»). Пажитнова — Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Хороший человек»). Интриги и колорита сериалу создатели (режиссер — Джон Бейрд) придали, показав прямо в трейлере угрожающее обоим героям КГБ, портреты Ленина и танки на Красной площади, сопроводив это все попурри из русских песен в саунтреке.