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    Кино

    Танки на Красной площади и КГБ. Apple TV показала трейлер фильма «Тетрис» с Ефремовым о советском создателе игры

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    На YouTube-канале Apple TV появился трейлер предстоящего фильма «Тетрис», выход которого намечен на 31 марта. Фильм о том, как нидерландский предприниматель отправляется в СССР, чтобы получить права на игру «Тетрис» у советского программиста Алексея Пажитнова, основан на реальных событиях.

    Предпринимателя, который ездит по миру и продвигает игру, сделав ее в итоге мировой сенсацией, сыграл Тэрон Эджертон («Рокетмен», фильмы «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо»). Пажитнова — Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Хороший человек»). Интриги и колорита сериалу создатели (режиссер — Джон Бейрд) придали, показав прямо в трейлере угрожающее обоим героям КГБ, портреты Ленина и танки на Красной площади, сопроводив это все попурри из русских песен в саунтреке.

    Автор: Apple TV/YouTube

    Съемки картины велись с декабря 2020 года по март 2021-го в Великобритании.

    «Тетрис» изобрел советский программист Алексей Пажитнов, работавший в Вычислительном центре Академии наук СССР. Игра вышла летом 1984 года. Ее коммерческую версию три года спустя выпустила американская компания, после чего «залипательная» новинка разошлась широко в мире. В 2007 году «Тетрис» вошёл в число десяти важнейших компьютерных игр, принятых на сохранение в Библиотеку конгресса. Сам Пажитнов переехал в 1991 году в США.

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