ФСБ объявила о предотвращении теракта на химпредприятии в Калужской области. Ликвидированы двое

Двух сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* ликвидировали в Калужской области 17 февраля. Двое уроженцев одного из центральноазиатских государств оказали сопротивление при задержании, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.



По информации спецслужб, приверженцы ИГ* планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на химическом предприятии, а после скрыться в Сирии.

