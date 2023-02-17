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    ФСБ объявила о предотвращении теракта на химпредприятии в Калужской области. Ликвидированы двое

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    Двух сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* ликвидировали в Калужской области 17 февраля. Двое уроженцев одного из центральноазиатских государств оказали сопротивление при задержании, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

    По информации спецслужб, приверженцы ИГ* планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на химическом предприятии, а после скрыться в Сирии.

    Потерь среди сотрудников правоохранительных органов при операции нет, гражданские лица также не пострадали.

    *«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая группировка.

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