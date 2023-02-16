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    МЧС показывает, как на Камчатке из-под бетонной плиты спасали щенка

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    Кадр из видео ГУ МЧС по Камчатскому краю
    Кадр из видео ГУ МЧС по Камчатскому краю
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    Сотрудники МЧС на Камчатке вызволили щенка, который оказался зажат в бетонных плитах. Об этом сообщает МЧС в своём телеграм-канале 16 февраля.

    Накануне днём в службу 112 позвонила встревоженная местная жительница и рассказала о беде. Как выяснилось, сотрудники одного из предприятий подкармливают бездомных собак, живущих в заброшенном здании. Женщина в очередной раз пришла их навестить и, услышав из-под плит лай, поняла, что там застрял щенок. Сама она вызволить его не смогла и обратилась в службу спасения.

    ГУ МЧС по Камчатскому краю

    «Мы приехали и только по жалобному лаю и скулению смогли определить ориентировочный район, где могла находиться собака. Широкую плиту пришлось подрезать болгаркой, а затем поднимать её по частям с помощью гидравлического инструмента», — рассказывают спасатели.

    На месте работали четыре спасателя и медик. Но медицинская помощь щенку не потребовалась, несмотря на заметное обезвоживание. Ему в этот день повезло вдвойне: он обрёл не только свободу, но и дом: заявительница забрала его себе.

    Кадр из видео ГУ МЧС по Камчатскому краю
    Кадр из видео ГУ МЧС по Камчатскому краю

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