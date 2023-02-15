Лук всему голова. Овощ подорожал сразу на 10% за неделю

Инфляция в России за период с 7 по 13 февраля замедлилась до 0,18% после 0,26% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 15 февраля. Обогнав огурцы, лук снова стал самым подорожавшим продуктом.
В среднем по стране цены на плодоовощную продукцию выросли на 3,3%. Лук за указанный период подорожал сразу на 10%. Цены на огурцы и помидоры в то же время замедлили рост цен — до 6,2% и 4,1% соответственно.
Также на 2,8% подорожали бананы, на 2,4% — морковь, на 2,2% — картофель. Цены на свеклу и яблоки выросли незначительно, а на капусту снизились — на 0,1%.
Но больше всего среди продуктов подешевели гречка и пшеничная мука — на 1,1%. Причем, что касается гречки, это устойчивый тренд. Цены на крупу снижаются уже не первую неделю.
Среди непродовольственных товаров продолжают дешеветь телевизоры (-1,5%), пылесосы (-0,8%), смартфоны и ДСП (-0,6%). При этом неожиданно подскочили цены на зубную пасту — на 1,3%.
В категории услуг наиболее заметно изменилась стоимость полета в салоне экономического класса самолета. Она выросла на 6% после незначительного подорожания на 0,6% неделей ранее.