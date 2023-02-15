Лук всему голова. Овощ подорожал сразу на 10% за неделю

Инфляция в России за период с 7 по 13 февраля замедлилась до 0,18% после 0,26% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 15 февраля. Обогнав огурцы, лук снова стал самым подорожавшим продуктом.



В среднем по стране цены на плодоовощную продукцию выросли на 3,3%. Лук за указанный период подорожал сразу на 10%. Цены на огурцы и помидоры в то же время замедлили рост цен — до 6,2% и 4,1% соответственно.

Также на 2,8% подорожали бананы, на 2,4% — морковь, на 2,2% — картофель. Цены на свеклу и яблоки выросли незначительно, а на капусту снизились — на 0,1%.