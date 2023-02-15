    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, южн

    770мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd73.86eur79.34

    Лук всему голова. Овощ подорожал сразу на 10% за неделю

    545
    1 комментарий

    Инфляция в России за период с 7 по 13 февраля замедлилась до 0,18% после 0,26% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 15 февраля. Обогнав огурцы, лук снова стал самым подорожавшим продуктом.

    В среднем по стране цены на плодоовощную продукцию выросли на 3,3%. Лук за указанный период подорожал сразу на 10%. Цены на огурцы и помидоры в то же время замедлили рост цен — до 6,2% и 4,1% соответственно.

    Также на 2,8% подорожали бананы, на 2,4% — морковь, на 2,2% — картофель. Цены на свеклу и яблоки выросли незначительно, а на капусту снизились — на 0,1%.

    Но больше всего среди продуктов подешевели гречка и пшеничная мука — на 1,1%. Причем, что касается гречки, это устойчивый тренд. Цены на крупу снижаются уже не первую неделю.

    Среди непродовольственных товаров продолжают дешеветь телевизоры (-1,5%), пылесосы (-0,8%), смартфоны и ДСП (-0,6%). При этом неожиданно подскочили цены на зубную пасту — на 1,3%.

    В категории услуг наиболее заметно изменилась стоимость полета в салоне экономического класса самолета. Она выросла на 6% после незначительного подорожания на 0,6% неделей ранее.

    «Фонтанка» ранее подробно писала о том, почему цены на огурцы взлетели до астрономических высот зимой 2022 года, что происходит с ценами на лук, помидоры и бананы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РосстатЦены
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close