Зеленые и пупырчатые не хотят дешеветь. Цены на огурцы прибавили еще 12,7% за неделю

Инфляция в России за период с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26% после 0,21% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 8 февраля. Огурцы вернули себе титул самого дорожающего продукта, но лук отстал от них не так уж сильно.

Плодоовощная продукция в среднем по стране за указанный период выросла в цене на 5,1%. Огурец вернул себе лидерство в рейтинге самых дорожающих овощей, которое на прошлой неделе у него забрал репчатый лук. На этой неделе огурец подорожал на 12,7%, лук — на 11,5%. На третьем месте помидоры, цены на которые увеличились на 4,6%. Затем идет морковь, прибавившая почти 3%, бананы (+2,4%), картофель (+2%), свекла (+1,9%), яблоки (+1%).

Последние недели Росстат фиксирует, что в стране дешевеет гречка. Вот и на этой неделе цены на нее снизились на 1%. Цены на остальные продукты, а также на непродовольственные товары изменились за указанный период менее чем на 1%.

Продолжают понемногу расти цены на такие товары первой необходимости, как туалетная бумага и спички — на 0,6% и 0,5% соответственно. Электроника, бытовая техника и некоторые стройматериалы продолжают дешеветь, но медленнее, чем раньше. «Цены на плиты древесно-стружечные и ориентированно-стружечные снизились на 0,9%, доски обрезные — на 0,5%, электропылесосы — на 0,4%, телевизоры — на 0,3%, смартфоны и футболки детские — на 0,1%», — сообщает Росстат.