Лук против огурца. Росстат рассказал, насколько выросли цены в России в конце января

Инфляция в России за период с 24 по 30 января ускорилась до 0,21% после 0,14% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 1 февраля. Больше всего в стране по-прежнему дорожают овощи, только огурцы свои лидерские позиции уступили репчатому луку.

Цены на плодоовощную продукцию в целом по стране за указанный период увеличились в среднем на 3,5%. Огурцы, которые на протяжении многих недель занимали первое место в рейтинге подорожания, опустились на второе место, на этой неделе прибавив 7,6% к стоимости. У них был достойный соперник в лице репчатого лука, который за указанную неделю подорожал на 7,8% и оказался на вершине рейтинга.

Следом за ними идут морковь (+3,4%), помидоры (+2,8%), бананы (+2,3%), картофель (+2%), свекла (+1,4%), капуста (+1,3%) и яблоки (+1%). В то же время подешевела гречка — на 1,3%. Цены на остальные продукты за неделю изменились менее чем на 1%.

Среди непродовольственных товаров цены на смартфоны снизились на 1,3%, на телевизоры — на 1,1%, на плиты ДСП — на 0,9%. При этом в категории товаров первой необходимости на те же 0,9% подорожали спички. Что касается услуг, перелет в эконом-классе самолета за неделю подорожал на 4,18%. Это одна из наиболее волатильных позиций. Двумя неделями ранее цена этой услуги снизилась на 6,3%, а три недели назад — падала на 8,5%.