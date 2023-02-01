    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, южн

    748мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.12eur76.22

    Лук против огурца. Росстат рассказал, насколько выросли цены в России в конце января

    2085
    4 комментария

    Инфляция в России за период с 24 по 30 января ускорилась до 0,21% после 0,14% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 1 февраля. Больше всего в стране по-прежнему дорожают овощи, только огурцы свои лидерские позиции уступили репчатому луку.

    Цены на плодоовощную продукцию в целом по стране за указанный период увеличились в среднем на 3,5%. Огурцы, которые на протяжении многих недель занимали первое место в рейтинге подорожания, опустились на второе место, на этой неделе прибавив 7,6% к стоимости. У них был достойный соперник в лице репчатого лука, который за указанную неделю подорожал на 7,8% и оказался на вершине рейтинга.

    Следом за ними идут морковь (+3,4%), помидоры (+2,8%), бананы (+2,3%), картофель (+2%), свекла (+1,4%), капуста (+1,3%) и яблоки (+1%). В то же время подешевела гречка — на 1,3%. Цены на остальные продукты за неделю изменились менее чем на 1%.

    Среди непродовольственных товаров цены на смартфоны снизились на 1,3%, на телевизоры — на 1,1%, на плиты ДСП — на 0,9%. При этом в категории товаров первой необходимости на те же 0,9% подорожали спички.

    Что касается услуг, перелет в эконом-классе самолета за неделю подорожал на 4,18%. Это одна из наиболее волатильных позиций. Двумя неделями ранее цена этой услуги снизилась на 6,3%, а три недели назад — падала на 8,5%.

    Кроме того, плата за жилье в государственных и муниципальных домах в среднем по стране выросла на 1,3%. С начала года она увеличилась на 3,8%.

    Подробнее о том, почему цены на огурцы выросли до астрономических высот, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РосстатИнфляция
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Demoniq01 Фев 2023 в 19:26
    в начале была годовая инфляция, потом помесячная, потом понедельная, скоро ждите ежедневную =)))) санкции их не тронули... ну-ну, такие смешные эти клоуны с мандатами =)))
    +3−0
    26078660101 Фев 2023 в 19:11
    В России кроме человеческой жизни ничего не дешевеет...
    +3−0
    правду не задушишь не убьёшь!01 Фев 2023 в 19:04
    росстат давно разогнать надо было бесполезная трата денег.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close