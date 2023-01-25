Огурцы снова лидируют. Росстат показал, что больше всего подорожало в стране за неделю

Инфляция в России за период с 17 по 23 января составила 0,14%, следует из данных Росстата, опубликованных 25 января. Примерно на столько цены выросли неделей ранее.



Лидерами подорожания остаются огурцы. За указанный период они подорожали на 6,3%. Следом идет репчатый лук, цены на который выросли на 5,4%. За ним — морковь (+3%), помидоры (+2,8%), свекла и капуста (+2%). Средняя по стране цена картошки выросла на 1,7%, бананов — на 1,6%, яблок — на 0,7%.



Из непродовольственных товаров больше всего подорожали телевизоры и электропылесосы — на 0,9 и 0,8% соответственно. В то же время подешевели смартфоны — на 0,6%.

