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    Огурцы снова лидируют. Росстат показал, что больше всего подорожало в стране за неделю

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    Инфляция в России за период с 17 по 23 января составила 0,14%, следует из данных Росстата, опубликованных 25 января. Примерно на столько цены выросли неделей ранее.

    Лидерами подорожания остаются огурцы. За указанный период они подорожали на 6,3%. Следом идет репчатый лук, цены на который выросли на 5,4%. За ним — морковь (+3%), помидоры (+2,8%), свекла и капуста (+2%). Средняя по стране цена картошки выросла на 1,7%, бананов — на 1,6%, яблок — на 0,7%.

    Из непродовольственных товаров больше всего подорожали телевизоры и электропылесосы — на 0,9 и 0,8% соответственно. В то же время подешевели смартфоны — на 0,6%.

    В категории услуг больше всего изменилась стоимость перелета в салоне эконом-класса самолета. Она снизилась на 0,9%. Неделей ранее падение было куда более ощутимым и составило 6,3%.

    Цены на остальные товары и услуги, которые еженедельно мониторит Росстат, изменились меньше. Стоимость одних выросла, других — снизилась, но и там, и там зафиксированные изменения были в пределах 1%.

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