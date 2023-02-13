Терпите, люди, бананы уже в пути! Эквадор спешит восполнить дефицит

Крупные импортеры жалуются на нехватку бананов. Чтобы не допустить взрывного роста цен по огуречно-помидорному сценарию, надо срочно пополнять складские запасы. «Фонтанка» увидела спасение в синем море.

Олег Харсеев/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Зимний рост цен на фрукты — нормальное явление даже для бананов, которые выращиваются для России в южном полушарии. В том, что они дорожают именно сейчас, прослеживается железная логика — пик цен всегда приходится на февраль-март, а дно — на август.



Но за последние годы было слишком много переменных, которые эту стройную картину портили. Так, в 2020 году логистические цепочки были прерваны коронавирусом. А год назад в сценарий вмешался резко подешевевший рубль. Однако в любом случае, к августу все спускалось до минимального годового уровня. Февраль-2023, на первый взгляд, не предвещал катаклизмов, но подвела природа. И вот уже Росстат фиксирует в Петербурге среднюю цену за килограмм бананов больше 100 рублей.



Стоит отметить, в том, что касается бананов, они у нас все в одной эквадорской корзине. Более 90 % того, что мы едим, — именно оттуда. Альтернатив практически нет.

«Сейчас в целом большой спрос на бананы, и в Эквадоре плохая погода, поэтому банан плохо растёт. Отсюда все думают, что будет дефицит, и пытаются заработать. Сейчас на мир продается около 5 млн коробок в месяц, из них 2 млн идет на Россию. Ажиотаж подстегивает ценник», — рассказали «Фонтанке» к компании «Нарт», одном из основных операторов городского фруктового рынка.



У этих опасений есть объективная сторона. Ассоциация маркетинга и экспорта бананов Эквадора в своем отчете от 1 февраля отмечает, что в стране сейчас бананов заметно меньше, чем за последние три года. Урожаи, которые будут собираться в течение следующих 12 недель, сохраняют заметную тенденцию к сокращению объемов.



Например, в январе плохой урожай сократил производство более чем на 8 % к запланированному уровню — на 2,9 млн условных коробок (около 18 кг в каждой). Ассоциация прогнозирует, что в феврале рынок недосчитается примерно 5,3 % или 1,8 млн коробок. В марте будет на 1,7 млн коробок меньше прогноза, а в апреле — сразу на 2,7 миллиона. Итого Эквадор в первом квартале выпустит на 9,1 млн коробок меньше запланированного.

Чтобы были понятны масштабы, Россия за весь прошлый год получила от Эквадора 74 млн ящиков. На нашу страну приходится примерно четверть местного экспорта. То есть в зависимости от того, каким образом дефицит будет бить по разным рынкам, мы можем ожидать потери до 2,5 млн ящиков к началу мая. Значит, в перспективе дефицит может достигать 13–15 % от привычного объема потребления.



Петербургские торговые сети уже начали реагировать на дефицит. Те, кто имеет более длинные контракты, еще могут себе позволить торговать по 69–75 рублей. У других цены уже переваливают за 100 рублей за килограмм, и эксперты рынка с тяжелым сердцем признают — эта цена сейчас реально отражает положение дел.

Радует одно — бананы к нам все же едут. В 7:14 понедельника 13 февраля на Терминале Святого Петра на Канонерском острове у причала № 17 ошвартовался CS Endeavour под флагом Сингапура дедвейтом 12 833 тонны. Он прибыл из эквадорского порта Гуаякиль, главного бананового терминала страны. А с 10 февраля у причала на Большой Турухтанной гавани разгружается Crown Topaz (Багамские острова, 10 318 тонн), также из Гуаякиля.

По данным сервиса MarineTraffic, в море на утро понедельника были еще как минимум четыре рефрижераторных судна, следующих из Эквадора прямиком в порт Петербурга. Уже послезавтра, 15 февраля, Петербург ждет Star Courage (Панама, 16 543 тонн) отправлением из Порт Боливар — соседнего с Гуаякилем. Далее, 22 февраля, ожидается Crown Opal (Багамские острова, 10 316 тонн). А на 26-е запланированы сразу два захода: Cool Explorer под флагом Панамы дедвейтом 23 169 тонн и Crown Ruby (Багамские острова, 10 388 тонн). Еще несколько рефсудов идут к нам из Центральной Америки (Сальвадор, Ямайка), где у них могла быть промежуточная остановка из Эквадора. Первое, что бросается в глаза, — на линии нет ни одного судна крупных судоходных компаний. Еще в марте 2022 года два крупных перевозчика бананов из Эквадора — Maersk и Hapag-Lloyd — остановили судоходные рейсы в Россию. На них приходилось почти 30 % от общего объема перевозок между странами. С тех пор много чего в мире морских перевозок поменялось, и гегемонами на рынке доставки рефрижераторных грузов в Россию стали совсем другие люди.

