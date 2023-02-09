В магазинах Петербурга лук по 60 рублей за килограмм. И его еще — пойди найди!

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Поделиться Поделиться





В ближайшее время лук может вырасти в цене до 60 рублей и выше. Если вообще хоть какой-то еще останется в продаже. С начала года лук в России подорожал на четверть, а если внимательно изучать динамику Росстата с декабря прошлого года, то к сегодняшнему дню он поднялся в цене в полтора раза — с 34,82 рубля за кило до 49,63 соответственно. И это, говорят игроки лукового рынка, не предел.



«Остатки выгребали лопатами»

Анализ цен на лук показывает интересную тенденцию. Как правило, овощная культура дорожала к весне, когда заканчивались зимние припасы. Осенью же новый урожай возвращал ценник в привычное русло и до новой весны держался в адекватных рамках. Январь 2023 года разбил стереотипы вдребезги: начиная с 19 декабря, цена на кило лука еженедельно прирастала на 2,5 рубля. И это — зимой, когда страна еще должна спокойно доедать урожай 2022 года!



Как правило, семья из трех человек, дай бог, съедала за месяц пару килограммов. Тем большее удивление вызовет у петербургского покупателя ценник на лук, если он придет в магазин на продразверстку сегодня: в «Ашане» и «Дикси» репчатого лука нет вообще, в «Ленте» при покупке с картой сети его отдают по 34,59 за кило, в «Окее» — по 40, в «Пятерочке» — по 54,49, в «Перекрестке» цена за кило выросла до 57 рублей, во «Вкусвилле» так и вообще до 69 рублей за килограмм.

Поставщики среагировали на ситуацию оперативно. На агропромышленном сервере, где регионы размещают заявки на оптовый закуп, стоимость лука взлетела до 40–50 рублей за килограмм. Умудренные опытом и вовсе ограничились многозначительным: «Цены меняются, звоните!» Только за один день, 8 февраля, на ресурсе появились десятки свежих объявлений о поставках. Но у многих товара уже нет.

— Была такая позиция, но мы уже весь распродали. Прилетели, последние 100 тонн лопатами аж соскребали остатки. Я продавал по 48, хотя буквально две недели назад мы луком по 16 рублей торговали. Сегодня звонил человек с Алтая, рассказал, что где-то урвал по 45–50 рублей. По прогнозам, в ближайшие пару месяцев до 60 рублей цена поднимется, — рассказал «Фонтанке» оптовик из Новосибирска.

Кто кормил Россию луком

Одним из крупнейших поставщиков лука в Россию в 2021 году был Египет, из страны пирамид к нам ввезли 28,819 тысяч тонн, ненамного отстала Турция, поставившая 26,438 тысяч тонн, почти вдвое меньше завезли из Китая — 13,719 тыс. тонн, еще чуть-чуть импортировали из Нидерландов — 9,479 тысяч.



Самыми плодовитыми были наши ближайшие соседи: Казахстан, Узбекистан и Киргизия, которые втроем потянули почти половину ввезенного объема: 72,226 тысяч тонн против 82,206 от остальных поставщиков.



Их же лук был самым дешевым: казахстанский ввозили по 0,21 доллара за кило, киргизский — по 0,26, узбекский — по 0,3 доллара за килограмм.



Так было в 2021-м, и вероятнее всего, в 2022-м. Однако уже в январе 2023 года Центральная Азия оставила РФ без лука. Как объяснили эксперты — подведы Минсельхоза, аномальный мороз сгубил запасы овощей, хранившихся на неотапливаемых складах, и во избежание дефицита на внутреннем рынке власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана экспорт своего лука запретили, что и спровоцировало взлет цен на репчатый лук.

— Мне сегодня звонил казах, рассказал, что сосед его погнал 20 машин, на границе все 20 развернули. Но это автотранспорт. Буквально на прошлой неделе, до того, как с границей встали вопросы, была отгрузка вагоном — последние партии, которые залежались, — поделился с «Фонтанкой» новосибирский оптовик. Дополнительный вклад в дефицит внесла гибель урожая лука на Филиппинах. — Сейчас там большой дефицит лука, в связи с этим весь мировой рынок подскочил, — сообщил источник «Фонтанки» в Агропарке Нарт. Покрыть дефицит можно луком из Египта, но ввязываться в муторную доставку захочет не каждый оптовик. — Коллега предлагал посотрудничать с Египтом, готовы отгружать по 30 рублей за кило из порта в Петербурге. Я посчитал логистику: рублей 12 ляжет сверху на доставку, по 42 он к нам придет — да мне не выгодно сейчас вообще этим товаром заниматься. Если сейчас такой ажиотаж, я буду вливать деньги, чтобы закупиться, эти пять копеек свои поймать — смысл? Я его не вижу, — поделился оптовик из Новосибирска.

Тем временем в Казахстане

У ведущих мировых поставщиков лука действительно не все слава богу. Часть урожая в Узбекистане и Южном Казахстане побил аномальный мороз, когда в начале января температура воздуха на несколько дней опускалась ниже -20, наводнение в Пакистане привело страну к продовольственному кризису.

И дело не в том, что лука теперь нет совсем: в Казахстане припасено 152,4 тысячи тонн, или 14 % от общего объема прошлогоднего урожая. И чтобы этого количества хватило для внутреннего потребления хотя бы до апреля, 17 января на три месяца власти наложили на его экспорт мораторий. Сейчас цены на лук там держатся в пересчете с тенге в диапазоне 25 — 38 рублей за килограмм.

Тем не менее, эксперты из Казахстана считают, что цены на лук будут расти и дальше. — По моему мнению, рост цен связан с наценками перекупщиков. Не исключаю также ценовой сговор. Если этот вопрос не решить вовремя, может повториться ситуация с картофелем прошлых лет. Тем не менее известно, что вышел запрет на поставку лука за границу. Если в дефицитные регионы будет доставлен лук, то это может предотвратить нехватку товара. Без принятия таких мер цены на лук будут повышаться, — считает экономист Максат Халык.

«Сдали местный рынок азиатам»

Репчатый лук родом из Азии, в период созревания луковице нужен сухой воздух, сухая и плодородная почва, поэтому для успешного луководства в России подходят только южные регионы, рассказали «Фонтанке» производители из Волгограда. Нехватку лука в стране они объясняют не только недостатком пригодных земель:

«Лук у нас есть, продаем по 30 рублей. У меня таскают фурами, в Москву и Питер возят. Дело в том, что у нас государство в течение последних пяти лет уничтожало овощеводство: со Средней Азии сняли пошлины, сняли квоты. То есть фактически сдали местный рынок и производителя азиатам. Естественно, у них вода, энергия и рабочая сила дешевле, налоги меньше. Они задушили нашего производителя — за пять лет площади в России сократились в два раза. Внутреннего производства хватит только до марта. Мы все продадим к концу февраля, у нас ничего не будет. Потом начнут бегать торговые сети, которые в эту политику активно играли, и все будут расплачиваться. Как правило, сети не страдают и упыри-чиновники, страдает обычный народ. Как помните, морковку покупали по 120 рублей, капусту по 170, вот эти времена теперь и по луку пришли. Мы производство тоже сокращали все эти годы. При цене, которую мы сейчас просим, 30 рублей, мы не закрываем наши убытки. Поэтому, очевидно, этот год будет для нас последним. Мы не планируем продолжать в овощеводстве, пока государство не раздробит ретейл на тысячу частей, чтобы конкуренция на рынке появилась. А сказки кремлевские про то, что «мы вам субсидии дадим, поддержим», пусть идиотам рассказывают».



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

