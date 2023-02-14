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    В Коломне шестой час тушат депо. Огонь распространился на 900 «квадратов», рухнули перекрытия

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    Без малого пять часов потребовалось на локализацию пожара, разгоревшегося на территории бывшего завода в подмосковной Коломне. К тушению привлекли сто человек и пожарный поезд, работы продолжаются.

    Прокуратура Московской области/МЧС России

    Как сообщили в ГУ МЧС по Московской области, сигнал о ЧП на Окском проспекте поступил в половине шестого часа вечера 14 февраля. На место выехали пять расчётов, через пять часов их было в шесть раз больше.

    «Пожар охватил 900 кв.м. здания ангара на территории бывшего завода. Произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части здания. На место выехал пожарный поезд», — говорится в сообщении МЧС России.

    По предварительным данным областной прокуратуры, огонь разгорелся на территории организации по ремонту железнодорожного подвижного состава. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин случившегося. MSK1.RU пишет, что второй этаж двухэтажного депо сгорел полностью, был риск перехода огня на цех с промышленным оборудованием.

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