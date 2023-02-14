В Подмосковье машинист смог остановить электричку перед упавшей на рельсы коляской с младенцем

Машинист электрички смог остановить состав буквально в нескольких сантиметрах от коляски с грудным ребенком, которая упала на рельсы в подмосковной Балашихе. Инцидент произошел накануне днем на железнодорожной платформе «Заря», сообщает 14 февраля московская транспортная прокуратура в телеграм-канале.
Очевидцы происшествия рассказали в социальных сетях, что мать отвлеклась на мгновение, а коляска с 4-месячным младенцем скатилась и оказалась на путях перед приближающейся электричкой.
Машинист применил экстренное торможение и спас ребенка. По факту случившегося проводится проверка.