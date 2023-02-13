Под Ярославлем рванул газопровод. Столб пламени сняли на видео

Вторая авария на газопроводе произошла 13 февраля. После пожара в Вологодской области рвануло в Мышкинском районе Ярославской.
Разрыв на резервной нитке газопровода «Ухта — Торжок — 3» с последующим возгоранием случился у деревни Рыпы, сообщил глава региона Михаил Евраев. В соцсетях показывают огненную вспышку в небе.
«К моменту прибытия пожарных происходило факельное горение остатков газа. В настоящее время горение ликвидировано. Пострадавших и разрушений нет. Происшествие на газоснабжение населения не повлияло», — говорится в сообщении МЧС России.
Евраев уточняет, что газопровод транзитный, и в населённые пункты газ подаётся в полном объёме. На участке ЧП подача топлива приостановлена.
Как добавили 76.RU в ярославском ГУ МЧС, жилых домов рядом нет.
Утром 13 февраля стало известно о пожаре на участке Трансгаз — Ухта в Вологодской области. Глава Нюксенского района Игорь Чугреев рассказал журналистам, что горел транзитный газопровод.