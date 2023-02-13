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    Под Ярославлем рванул газопровод. Столб пламени сняли на видео

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    10 комментариев

    Вторая авария на газопроводе произошла 13 февраля. После пожара в Вологодской области рвануло в Мышкинском районе Ярославской.

    Разрыв на резервной нитке газопровода «Ухта — Торжок — 3» с последующим возгоранием случился у деревни Рыпы, сообщил глава региона Михаил Евраев. В соцсетях показывают огненную вспышку в небе.

    «К моменту прибытия пожарных происходило факельное горение остатков газа. В настоящее время горение ликвидировано. Пострадавших и разрушений нет. Происшествие на газоснабжение населения не повлияло», — говорится в сообщении МЧС России.

    Евраев уточняет, что газопровод транзитный, и в населённые пункты газ подаётся в полном объёме. На участке ЧП подача топлива приостановлена.

    Как добавили 76.RU в ярославском ГУ МЧС, жилых домов рядом нет.

    Утром 13 февраля стало известно о пожаре на участке Трансгаз — Ухта в Вологодской области. Глава Нюксенского района Игорь Чугреев рассказал журналистам, что горел транзитный газопровод.

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    Комментарии 10

    MidNightWoodpecker13 Фев 2023 в 23:49
    Тенденция, однако! А куда транзит шел? Просто любопытно.
    +0−0
    Рострелли13 Фев 2023 в 23:41
    Да какие коклы - НАТО опять подкрались.
    +0−0
    hal900013 Фев 2023 в 23:31
    Да эт не рванул..а какого то местного деревенского дурачка подговорили..чтоб гвоздем расковырял и рядом прикурил..только я непонимаю что коклы этим хотят добиться...инфошум чтоли нужен??
    +0−5
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