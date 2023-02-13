Под Вологдой вспыхнул газопровод

Участок газопровода вспыхнул утром 13 февраля в Нюксенском районе Вологодской области. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает портал «Онлайн Вологда».

На месте происшествия работают аварийные бригады газовщиков и пожарные. Факельное горение на данный момент ликвидировано, поврежденный участок перекрыт. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, иные обстоятельства, в том числе причины ЧП, выясняются.



В сообщении МЧС говорится о газопроводе Трансгаз-Ухта. Вероятно, имеется в виду компания «Газпром трансгаз Ухта». Газопровод длиной 2 200 километров тянется от Уренгойского месторождения до Торжка, где находится один из узлов Единой системы газоснабжения России.