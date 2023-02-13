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    Под Вологдой вспыхнул газопровод

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    11 комментариев

    Участок газопровода вспыхнул утром 13 февраля в Нюксенском районе Вологодской области. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает портал «Онлайн Вологда».

    На месте происшествия работают аварийные бригады газовщиков и пожарные. Факельное горение на данный момент ликвидировано, поврежденный участок перекрыт. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, иные обстоятельства, в том числе причины ЧП, выясняются.

    В сообщении МЧС говорится о газопроводе Трансгаз-Ухта. Вероятно, имеется в виду компания «Газпром трансгаз Ухта». Газопровод длиной 2 200 километров тянется от Уренгойского месторождения до Торжка, где находится один из узлов Единой системы газоснабжения России.



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    Комментарии 11

    Гость13 Фев 2023 в 13:16
    "Труба вашим санкциям, мистер Рейган!" ггг
    +0−1
    nalchik1113 Фев 2023 в 12:28
    Интересно, в чем причина на этот раз?
    +0−0
    VVM196213 Фев 2023 в 12:09
    умом и дальновидностью нынешние " слуги народа" явно обделены.
    +2−0
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