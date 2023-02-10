Банк России: В ближайшие месяцы годовая инфляция опустится ниже 4%

Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 2022 года. Об этом 10 февраля сообщает Центральный банк РФ.



«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений», — прогнозирует регулятор.

В базовом сценарии он ожидает, что по итогам 2023 года инфляция составит 5–7%, к 2024 году вернется к 4% и будет находиться вблизи этого значения в дальнейшем.