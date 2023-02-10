Банк России: В ближайшие месяцы годовая инфляция опустится ниже 4%

Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 2022 года. Об этом 10 февраля сообщает Центральный банк РФ.
«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений», — прогнозирует регулятор.
В базовом сценарии он ожидает, что по итогам 2023 года инфляция составит 5–7%, к 2024 году вернется к 4% и будет находиться вблизи этого значения в дальнейшем.
По данным на 6 февраля, годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. С начала 2023 года цены растут ускоренными темпами. Отчасти это происходит за счет ослабления курса рубля в конце прошлого года и волатильных компонентов, в особенности цен на плодоовощную продукцию.
«В то же время в части устойчивых компонентов текущие темпы прироста цен остаются умеренными», — отмечают в ЦБ.
Ранее «Фонтанка» писала о том, насколько сильно в стране за последнее время подорожали огурцы, репчатый лук и помидоры, и разбиралась, почему так происходит.
Эффект высокой базы образовался за счет резкого всплеска цен в марте — апреле 2022 года, вызванного реакцией российской экономики на санкции, введенные в ответ на боевые действия на Украине.