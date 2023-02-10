«Газель» собиралась буксировать коллегу в Москве, и в них въехал таксист. Человек погиб между двумя машинами

Как сообщают столичные Дептранс и ГИБДД , 10 февраля около 6:30 на Ленинградском шоссе, 112, столкнулись легковой и два грузовых автомобиля. На записи видно, что грузовики стояли посреди проезжей части. По предварительной версии, одна «Газель» остановилась для того, чтобы взять на буксир вторую, и в этот момент в них въехало такси.

На месте погиб водитель «Газели», находившийся между двумя автомобилями. Таксист с различными травмами госпитализирован. Движение в сторону области осуществляется по двум из пяти полос.



На днях в Петербурге произошли две яркие аварии по той же причине. 7 февраля «Гелендваген» встал на ЗСД, и через 8 минут в него въехал «Хёндэ Солярис» (смотрите видео). Погибла женщина. На следующий день на Пулковском шоссе столкнулись двое, а затем к ним добавился третий, да так, что из машин получился «бутерброд».

