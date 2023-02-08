Подробности странного ДТП на Пулковском, где одна машина запрыгнула на другую. Сценарий — тот же, что и на ЗСД

В необычном ДТП на Пулковском шоссе , у пересечения с КАД, утром 8 февраля участвовали три автомобиля. Как стало известно «Фонтанке», никто не пострадал.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что аварий было две, и к яркому финалу привёл наезд на стоящие транспортные средства. По словам Анны, сначала столкнулись две машины — белая (видимо, «Хёндэ») и «Ниссан». «Были выставлены все знаки по всем правилам, аварийка. «Пассат», видимо, отвлекся и не увидел, хотя дорога свободная была». — пишет Анна. Олег подтверждает: «Примерно минут за 40 до этого [водитель] Juke разглядывал царапины на своём бампере от лёгкого касания с серебристой машиной. Спустя время вы видите это».

Юрий тоже заранее заметил опасность: «Всё-таки им прилетело. Они вдвоём сначала стояли, знак у «Хёндэ» рядом с машиной стоял, в них «Опель» при мне чуть не влетел».



«Фонтанка» сегодня уже писала об этом сценарии ДТП — наезде на стоящее транспортное средство. В такой аварии на ЗСД погибла женщина. «Гелендваген» остановился во второй полосе по технической причине и, по данным МСС, успел простоять 8 минут. За это время к нему приехал инспектор, но от ДТП это не спасло. Смотрите видео.

