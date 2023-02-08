Странности продолжаются. На Пулковском шоссе один автомобиль заехал на другой

Необычное ДТП произошло утром 8 февраля на юге Петербурга.
На Пулковском шоссе, у пересечения с КАД, столкнулись два легковых автомобиля. Один из них оказался на другом, — заехав на капот и крышу. Кадрами с места аварии очевидцы делятся с редакцией «Фонтанки» и в соцсетях.
Явной пробки на месте ДТП, судя по «Яндекс.Картам», не наблюдается. Обстоятельства ДТП выясняются.
Это второе странное ДТП за утро. До этого на Дальневосточном проспекте сошел с рельсов трамвай, да так, что пробил ограждение выделенных путей и выкатился на проезжую часть — к машинам.