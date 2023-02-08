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    Странности продолжаются. На Пулковском шоссе один автомобиль заехал на другой

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    Необычное ДТП произошло утром 8 февраля на юге Петербурга.

    На Пулковском шоссе, у пересечения с КАД, столкнулись два легковых автомобиля. Один из них оказался на другом, — заехав на капот и крышу. Кадрами с места аварии очевидцы делятся с редакцией «Фонтанки» и в соцсетях.

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    Явной пробки на месте ДТП, судя по «Яндекс.Картам», не наблюдается. Обстоятельства ДТП выясняются.

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    Это второе странное ДТП за утро. До этого на Дальневосточном проспекте сошел с рельсов трамвай, да так, что пробил ограждение выделенных путей и выкатился на проезжую часть — к машинам.

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