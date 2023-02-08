Трамвай на Дальневосточном пробил ограждение и выкатился с рельсов на проезжую часть

На Дальневосточном проспекте, рядом с Зольной улицей, утром 8 февраля трамвай
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что сход вагона случился в 9:07. Аварийная бригада на месте.
телеграм-канал «Мегаполис»
Трамваи следуют по изменённым маршрутам:
- № 39 — по улице Коллонтай до проспекта Солидарности;
- № 65 — по маршруту А (круговой маршрут);
- трамваи, следующие от Новочеркасского проспекта, направляются до Малой Охты.
Автомобильной пробки не наблюдается.
«Движение будет восстановлено в ближайшее время», — обещают в ГЭТ.