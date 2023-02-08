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    Трамвай на Дальневосточном пробил ограждение и выкатился с рельсов на проезжую часть

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    На Дальневосточном проспекте, рядом с Зольной улицей, утром 8 февраля трамвай № 39 сошел с рельсов. На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что он пробил ограждение и частично выкатился на проезжую часть. Трамвайные пути от Зольной в сторону улицы Коллонтай перекрыты.

    В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что сход вагона случился в 9:07. Аварийная бригада на месте.

    телеграм-канал «Мегаполис»

    Трамваи следуют по изменённым маршрутам:

    • № 39 — по улице Коллонтай до проспекта Солидарности;
    • № 65 — по маршруту А (круговой маршрут);
    • трамваи, следующие от Новочеркасского проспекта, направляются до Малой Охты.

    Автомобильной пробки не наблюдается.

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    «Движение будет восстановлено в ближайшее время», — обещают в ГЭТ.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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