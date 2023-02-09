Карты с разросшейся Россией успели завезти лишь в часть книжных магазинов Петербурга

Карты с четырьмя новыми субъектами в составе РФ можно найти в 20% петербургских магазинов сети «Буквоед». Об этом 9 февраля рассказали в пресс-службе компании.



Кроме того, они начинают поступать в продажу в точки «Читай-Город». Цены варьируются в диапазоне от 250 до 2500 руб. в зависимости от формата, масштаба и наличия ламинирования.

«Вариантов карт много — географические, политические, они обновляются по мере выхода из печати. Настенные карты от наших поставщиков «Руз Ко», «Геза Ком», «Атлас Принт» и «ГеоДом» уже поступили», — уточнили в пресс-службе.