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    Учитель думал, что ребенок заснул. В лицее Екатеринбурга девочка потеряла сознание после экзамена

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    В лицее Екатеринбурга 15-летняя школьница потеряла сознание во время урока химии. Преподавательница решила, что девочка просто заснула. Об этом случае 9 февраля рассказывает E1.RU.

    Михрона — уроженка Таджикистана. По словам отца ребёнка, у дочери есть проблемы с русским языком. Накануне она сильно перенервничала после того, как узнала, что не сдала экзамен.

    «Она так ревела, а сегодня в школе потеряла сознание. Когда я пришел, она лежала в классе на грязном полу. Её даже никуда на скамейку не положили. Я спросил, где врач, оказалось, что врача в школе нет. Учителя вызвали скорую», — поделился родитель.

    Отец другого ученика этого класса рассказал, что девочка упала на парту и лежала так в течение 40 минут. В школе, добавил он, детей запугивают экзаменами.

    Махрону уже отвезли в больницу. Она пришла в себя, сейчас её обследуют медики.

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