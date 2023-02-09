Учитель думал, что ребенок заснул. В лицее Екатеринбурга девочка потеряла сознание после экзамена

В лицее Екатеринбурга 15-летняя школьница потеряла сознание во время урока химии. Преподавательница решила, что девочка просто заснула. Об этом случае 9 февраля рассказывает E1.RU.



Михрона — уроженка Таджикистана. По словам отца ребёнка, у дочери есть проблемы с русским языком. Накануне она сильно перенервничала после того, как узнала, что не сдала экзамен.

«Она так ревела, а сегодня в школе потеряла сознание. Когда я пришел, она лежала в классе на грязном полу. Её даже никуда на скамейку не положили. Я спросил, где врач, оказалось, что врача в школе нет. Учителя вызвали скорую», — поделился родитель.