В Турции новое землетрясение. Из-под завалов продолжают доставать живых: сын расслышал отца, младенца спасли его подушки

Число погибших в результате землетрясений в 10 провинциях Турции к 8 февраля возросло до
Из Сирии поступают разные данные — от
Минобороны России
«В ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 людям, в том числе за текущие сутки разобрано 3 завала, из-под завалов извлечено 1 тело погибшего, медицинская помощь оказана 31 человеку», — отмечается в сообщении Минобороны.
Истории спасения рассказывают и турецкие СМИ. В городе Шанлыурфа из-под завалов спустя 53 часа после обрушения дома достали годовалого мальчика, пишет NTV.
В городе Кахраманмараш (эпицентре землетрясения) мужчина смог найти своего отца. Как пишет Anadolu, Осман Айдемир, работающий машинистом экскаватора, услышал из-под завалов дома, где жили его родители, голоса и сообщил об этом спасателям. Затем он сел в операторское кресло экскаватора и помог поднять бетонные блоки, которыми завалило его 61-летнего отца Салмана Айдемира. Спасатели тщательно рассчитывали и подсказывали Айдемиру направление поворотов ковша. Спасательная операция длилась 14 часов. Мужчина оказался жив. Мать Османа Айдемира погибла.
«Москва 24» показывает операцию по спасению 2-месячного младенца. Он лежал в кроватке, был обложен подушками — это его спасло. Предположительно, он оказался единственным выжившим в своей семье.
Под завалами могут быть и россияне.
Тем временем на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение. По данным РИА Новости, его магнитуда 4,8, оно зафиксировано в 85 км от турецкого города Кахраманмараш. ТАСС даёт другую цифру — 5,1.