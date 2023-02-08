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    В Турции новое землетрясение. Из-под завалов продолжают доставать живых: сын расслышал отца, младенца спасли его подушки

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    13 комментариев
    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
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    Число погибших в результате землетрясений в 10 провинциях Турции к 8 февраля возросло до 7 108 человек, число раненых — 40 910 человек. Об этом сообщают местные СМИ, в частности TRT Haber и NTV. В поисково-спасательных работах, по данным Anadolu, задействованы 79 110 человек, для жителей разрушенных домов в зоне бедствия установлены 50 818 палаток. На месте работают и российские спасатели, в том числе из отряда «Экстремум» из Петербурга.

    Из Сирии поступают разные данные — от 1 262 до 2 470 погибших. Там спасать людей помогают российские военные: разбирают завалы, сдают донорскую кровь, доставляют питание и продукты. В частности, в Алеппо ночью 8 февраля военнослужащие батальона военной полиции ВС РФ вызволили из-под обломков выжившего мужчину. Он с момента землетрясения оставался обездвижен, без воды и еды.

    Минобороны России

    «В ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 людям, в том числе за текущие сутки разобрано 3 завала, из-под завалов извлечено 1 тело погибшего, медицинская помощь оказана 31 человеку», — отмечается в сообщении Минобороны.

    Истории спасения рассказывают и турецкие СМИ. В городе Шанлыурфа из-под завалов спустя 53 часа после обрушения дома достали годовалого мальчика, пишет NTV.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.ntv.com.tr/turkiye/sanliurfada-1-yasindaki-cocuk-enkazdan-53-saat-sonra-kurtarildi,dGrXnYoaAUmsAxrgT8frwA" class="io-leave-page _" target="_blank">NTV</a>
    Скриншот с сайта NTV
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    В городе Кахраманмараш (эпицентре землетрясения) мужчина смог найти своего отца. Как пишет Anadolu, Осман Айдемир, работающий машинистом экскаватора, услышал из-под завалов дома, где жили его родители, голоса и сообщил об этом спасателям. Затем он сел в операторское кресло экскаватора и помог поднять бетонные блоки, которыми завалило его 61-летнего отца Салмана Айдемира. Спасатели тщательно рассчитывали и подсказывали Айдемиру направление поворотов ковша. Спасательная операция длилась 14 часов. Мужчина оказался жив. Мать Османа Айдемира погибла.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F-47-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/2811134" class="io-leave-page _" target="_blank">Anadolu</a>
    Скриншот с сайта Anadolu
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    «Москва 24» показывает операцию по спасению 2-месячного младенца. Он лежал в кроватке, был обложен подушками — это его спасло. Предположительно, он оказался единственным выжившим в своей семье.

    Под завалами могут быть и россияне.

    Тем временем на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение. По данным РИА Новости, его магнитуда 4,8, оно зафиксировано в 85 км от турецкого города Кахраманмараш. ТАСС даёт другую цифру — 5,1.

    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
    Скриншот с сайта <a href="https://www.ntv.com.tr/turkiye/sanliurfada-1-yasindaki-cocuk-enkazdan-53-saat-sonra-kurtarildi,dGrXnYoaAUmsAxrgT8frwA" class="io-leave-page _" target="_blank">NTV</a>
    Скриншот с сайта NTV
    Скриншот с сайта <a href="https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F-47-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/2811134" class="io-leave-page _" target="_blank">Anadolu</a>
    Скриншот с сайта Anadolu


    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени — 7,7 балла, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6 баллов и 24 землетрясения от 5 до 6 баллов.

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    Комментарии 13

    Гость08 Фев 2023 в 15:06
    Бог метки ставит!
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