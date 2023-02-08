В Турции новое землетрясение. Из-под завалов продолжают доставать живых: сын расслышал отца, младенца спасли его подушки

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Число погибших в результате землетрясений в 10 провинциях Турции к 8 февраля возросло до 7 108 человек, число раненых — 40 910 человек. Об этом сообщают местные СМИ, в частности TRT Haber и NTV. В поисково-спасательных работах, по данным Anadolu, задействованы 79 110 человек, для жителей разрушенных домов в зоне бедствия установлены 50 818 палаток. На месте работают и российские спасатели, в том числе из отряда «Экстремум» из Петербурга.

Из Сирии поступают разные данные — от 1 262 до 2 470 погибших. Там спасать людей помогают российские военные: разбирают завалы, сдают донорскую кровь, доставляют питание и продукты. В частности, в Алеппо ночью 8 февраля военнослужащие батальона военной полиции ВС РФ вызволили из-под обломков выжившего мужчину. Он с момента землетрясения оставался обездвижен, без воды и еды.



Минобороны России

«В ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 людям, в том числе за текущие сутки разобрано 3 завала, из-под завалов извлечено 1 тело погибшего, медицинская помощь оказана 31 человеку», — отмечается в сообщении Минобороны.

Истории спасения рассказывают и турецкие СМИ. В городе Шанлыурфа из-под завалов спустя 53 часа после обрушения дома достали годовалого мальчика, пишет NTV.



Скриншот с сайта NTV Поделиться Поделиться





В городе Кахраманмараш (эпицентре землетрясения) мужчина смог найти своего отца. Как пишет Anadolu, Осман Айдемир, работающий машинистом экскаватора, услышал из-под завалов дома, где жили его родители, голоса и сообщил об этом спасателям. Затем он сел в операторское кресло экскаватора и помог поднять бетонные блоки, которыми завалило его 61-летнего отца Салмана Айдемира. Спасатели тщательно рассчитывали и подсказывали Айдемиру направление поворотов ковша. Спасательная операция длилась 14 часов. Мужчина оказался жив. Мать Османа Айдемира погибла.



Скриншот с сайта Anadolu Поделиться Поделиться





«Москва 24» показывает операцию по спасению 2-месячного младенца. Он лежал в кроватке, был обложен подушками — это его спасло. Предположительно, он оказался единственным выжившим в своей семье.



Под завалами могут быть и россияне.

Тем временем на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение. По данным РИА Новости, его магнитуда 4,8, оно зафиксировано в 85 км от турецкого города Кахраманмараш. ТАСС даёт другую цифру — 5,1.

