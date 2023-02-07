В Турции новое землетрясение. В Кахраманмараше спустя сутки нашли живого подростка, жертв в двух странах уже 4,5 тысячи

Последствия землетрясения 6 февраля. Кадр из видео в YouTube Поделиться Поделиться





В Центральной Турции 7 февраля в 03:13 по времени UTC (06:13 мск) произошло новое землетрясение, передаёт РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Магнитуда 5,6, эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши, на глубине двух километров. Информации о пострадавших нет.



Anadolu со ссылкой на турецкое Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) сообщает ещё об одном землетрясении — магнитудой 4,4, оно произошло у побережья турецкой провинции Хатай в акватории Средиземного моря. Толчки были зафиксированы в 02:29 по местному времени в 50,7 километра от района Яйладагы, расположенного на границе Турции с Сирией, очаг залегал на глубине 44,17 километра.



Число жертв вчерашнего землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше к сегодняшнему дню выросло до 2 921, ранены 14 834 человека, по данным Anadolu и AFAD. В Сирии, по информации агентства, погибли как минимум 1 356 человек и более 3 419 получили ранения. Таким образом, общее число жертв достигает почти 4,5 тысячи человек, пострадавших — почти 20 тысяч. Ещё в начале ночи число погибших составляло около 3 тысяч. РИА Новости передаёт, что спустя сутки в провинции Кахраманмараш из-под обломков спасли 14-летнего подростка.

Это землетрясение произошло рано утром 6 февраля. Оно затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Смотрите на «Фонтанке» видео последствий. Около 13:25 мск было зафиксировано еще одно землетрясение — магнитудой 7,6, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп, а затем несколько десятков афтершоков, в том числе толчки магнитудой 7,7. Они ощущались в Ливане, Израиле, Ираке, Грузии, Абхазии и даже в Сочи.

