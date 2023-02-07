Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило три тысячи. Людей продолжают искать под завалами

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 2379 человек, раненых — до 14 483. Из-под завалов спасли более 7,8 тыс. пострадавших, сообщил в ночь на 7 февраля вице-президент страны Фуат Октай.

Землетрясение разрушило в Турции 6 217 домов, заявил, в свою очередь, представитель управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Орхан Татар. Cпасательные работы продолжаются уже более 20 часов.

В СМИ появились кадры спасения новорожденного ребенка из-под завалов — по предварительным данным, в сирийской провинции Алеппо. Издание Gaza Now сообщает, что мать малыша погибла. По данным сирийского минздрава, из-за землетрясения в Сирии погибло 711 человек, пострадал 1431, и эти цифры не окончательны.