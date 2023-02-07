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    Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило три тысячи. Людей продолжают искать под завалами

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    Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 2379 человек, раненых — до 14 483. Из-под завалов спасли более 7,8 тыс. пострадавших, сообщил в ночь на 7 февраля вице-президент страны Фуат Октай.

    Землетрясение разрушило в Турции 6 217 домов, заявил, в свою очередь, представитель управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Орхан Татар. Cпасательные работы продолжаются уже более 20 часов.

    В СМИ появились кадры спасения новорожденного ребенка из-под завалов — по предварительным данным, в сирийской провинции Алеппо. Издание Gaza Now сообщает, что мать малыша погибла. По данным сирийского минздрава, из-за землетрясения в Сирии погибло 711 человек, пострадал 1431, и эти цифры не окончательны.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур на неделю. По всей стране приспущены флаги, сообщает агентство Anadolu.

    Для помощи туристам в Турции открыли горячую линию. На помощь в ликвидации последствий и поисково-спасательных работах в Турцию и Сирию отправились самолеты с сотрудниками МЧС РФ.

    В ночь на 6 февраля на юге Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой выше 7, затем — еще одно. Оказались разрушены дома, тысячи людей погибли, многие оказались под завалами, их ищут в течение многих часов. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в стране крупнейшей катастрофой за последнее столетие.

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