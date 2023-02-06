В Турции объявлен общенациональный траур после землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур после землетрясения. Он продлится семь дней.

«Наш флаг будет приспущен до захода солнца в воскресенье, 12 февраля 2023 года, во всех наших национальных и зарубежных представительствах», — написал Эрдоган 6 февраля в своем телеграм-канале.

Ранее президент Турции назвал происходящее в стране крупнейшей катастрофой за последнее столетие.

Два землетрясения разрушили почти 3 000 домов в Турции. Погибшими на данный момент считаются 1 651 человек, пострадавшими — 11 119. «Фонтанка» рассказывала, что петербуржцы начали приносить к Генконсульству Турции цветы в память о погибших.