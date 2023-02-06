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    Разрушены почти 3000 зданий. В Турции ликвидируют последствия страшного землетрясения

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    К разрушению почти 3000 зданий привели два землетрясения, произошедшие в Турции ночью и днем 6 февраля. Жертв уже больше полутора тысяч. Ранены не менее 8,5 тысячи человек.

    Первое землетрясение силой 7,7 балла произошло в Турции около 04:17. Следующее зафиксировали в 13:24, его сила составила 7,6 балла, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

    По данным управления, в провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османиé, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья и Хатай разрушены 2 834 постройки. В пострадавшие районы перебросили 9698 сотрудников поисково-спасательных служб и более 1500 единиц строительной техники.

    В район чрезвычайного происшествия также направлены шесть военных самолетов.

    Количество жертв и пострадавших от землетрясения в Турции растет.

    К вечеру 6 февраля число жертв землетрясения выросло до 1498 человек. Пострадавшими пока считаются 8,5 тысячи. Однако из-за массовых разрушений зданий спасатели продолжают поиски.

    Из опасения повторных толчков местные власти пока попросили жителей не возвращаться в дома.

    Спасатели продолжают извлекать из-под завалов пострадавших и погибших. Так, как сообщает агентство Anadolu, в одном из наиболее пострадавших городов — Газиантепе — из-под завалов удалось спасти двоих. За сутки в Малатье под завалами обнаружили 37 человек. В Османиé рухнул 9-этажный дом. Там удалось спасти девочку.

    Видео еще одного чудесного спасения ребенка, но в Кахраманмараше, также оказалось в распоряжении журналистов.

    При этом разрушения продолжились и после толчков. Некоторые попали в прямой эфир местных СМИ. В Малатье журналистам пришлось убегать после того, как в эфире начало складываться здание.

    Автор: A Haber / YouTube

    Жители Турции выстраиваются в очереди на сдачу крови, страны направляют помощь.

    «Длинные очереди» образовались в Турции после того, как жители многих провинций пришли сдать кровь в помощь пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщило агентство Anadolu. Наибольшее число людей было зафиксировано в турецком Обществе Красного Полумесяца в провинциях Эрзурум, Эрзинджан, Агры, Ардахан и Карс. Также массово сдавал кровь гражданский и военный персонал министерства национальной обороны страны.

    Помощь в ликвидации последствий землетрясений предложили представители 50 стран, в том числе и России. Как сообщила пресс-служба президента, Владимир Путин обсудил ситуацию с турецким коллегой. Эрдоган в ответ поблагодарил и заявил, что «даёт указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей».

    К моменту разговора глав государств в аэропорту Жуковский уже готовились к вылету в зону стихийного бедствия рейсы МЧС России.

    Землетрясение с эпицентром в Турции привело к разрушениям в Сирии.

    После землетрясения силой 7,8 балла в Сирии погибшими числятся 783 человека. Об этом 6 февраля сообщает Al Arabiya. Один из наиболее пострадавших от стихии турецких городов, Газиантеп, находится примерно в 40 километрах от сирийской границы.

    Отмечается, что травмы получили не менее 1089 человек. Землетрясение затронуло как районы, которые подконтрольны правительству Сирии, так и северо-запад страны. По данным СМИ, в приграничном к Турции районе разрушены 11 зданий.

    На помощь в Сирии пришли российские военные. Соответствующий приказ дал глава Минобороны Сергей Шойгу. Так, на месте развернуты 6 пунктов выдачи гуманитарной помощи, в том числе продуктовых наборов и предметов первой необходимости. «К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники», — рассказали в Минобороны.

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    ТурцияЗемлетрясение
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