Разрушены почти 3000 зданий. В Турции ликвидируют последствия страшного землетрясения

К разрушению почти 3000 зданий привели два землетрясения, произошедшие в Турции ночью и днем 6 февраля. Жертв уже больше полутора тысяч. Ранены не менее 8,5 тысячи человек.

Первое землетрясение силой 7,7 балла произошло в Турции около 04:17. Следующее зафиксировали в 13:24, его сила составила 7,6 балла, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По данным управления, в провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османиé, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья и Хатай разрушены 2 834 постройки. В пострадавшие районы перебросили 9698 сотрудников поисково-спасательных служб и более 1500 единиц строительной техники.

В район чрезвычайного происшествия также направлены шесть военных самолетов.



Количество жертв и пострадавших от землетрясения в Турции растет. К вечеру 6 февраля число жертв землетрясения выросло до 1498 человек. Пострадавшими пока считаются 8,5 тысячи. Однако из-за массовых разрушений зданий спасатели продолжают поиски.

Из опасения повторных толчков местные власти пока попросили жителей не возвращаться в дома.

Спасатели продолжают извлекать из-под завалов пострадавших и погибших. Так, как сообщает агентство Anadolu, в одном из наиболее пострадавших городов — Газиантепе — из-под завалов удалось спасти двоих. За сутки в Малатье под завалами обнаружили 37 человек. В Османиé рухнул 9-этажный дом. Там удалось спасти девочку.

Видео еще одного чудесного спасения ребенка, но в Кахраманмараше, также оказалось в распоряжении журналистов.

При этом разрушения продолжились и после толчков. Некоторые попали в прямой эфир местных СМИ. В Малатье журналистам пришлось убегать после того, как в эфире начало складываться здание.

Автор: A Haber / YouTube

Жители Турции выстраиваются в очереди на сдачу крови, страны направляют помощь. «Длинные очереди» образовались в Турции после того, как жители многих провинций пришли сдать кровь в помощь пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщило агентство Anadolu. Наибольшее число людей было зафиксировано в турецком Обществе Красного Полумесяца в провинциях Эрзурум, Эрзинджан, Агры, Ардахан и Карс. Также массово сдавал кровь гражданский и военный персонал министерства национальной обороны страны.



Помощь в ликвидации последствий землетрясений предложили представители 50 стран, в том числе и России. Как сообщила пресс-служба президента, Владимир Путин обсудил ситуацию с турецким коллегой. Эрдоган в ответ поблагодарил и заявил, что «даёт указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей».

К моменту разговора глав государств в аэропорту Жуковский уже готовились к вылету в зону стихийного бедствия рейсы МЧС России.

Землетрясение с эпицентром в Турции привело к разрушениям в Сирии.