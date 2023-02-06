МЧС готовит к вылету из Жуковского рейсы в Турцию и Сирию

Четыре самолета МЧС России готовятся к вылету в зону стихийного бедствия в Турции и Сирии. Обе страны серьезно пострадали из-за землетрясений, произошедших в последние сутки. Данные о готовящихся рейсах видны на онлайн-табло международного аэропорта Жуковский.
Согласно онлайн-табло, один рейс уже вылетел, еще два готовятся отправиться в турецкую Адану. Еще один вылетит в сирийскую Латакию.
Днем МЧС России заявило о готовности отправить на помощь в зону стихийного бедствия два самолета Ил-76. Глава ведомства Александр Куренков заявлял, что в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».
О том, что Сирия приняла помощь России в ликвидации последствий землетрясения, днем 6 февраля сообщила пресс-служба президента России. Договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора между Башаром Асадом и Владимиром Путиным.
В Турции произошли два подряд землетрясения силой более 7 баллов.
«Нас потрясла самая большая катастрофа, которую мы пережили за последнее столетие после землетрясения в Эрзинджане в 1939 году», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Толчки ощущались не только в Сирии и Турции, но и в Сочи, Абхазии. В данный момент число погибших оценивается более чем в 1 000 человек. Пострадавших, по официальным данным властей, более 7,6 тысячи.