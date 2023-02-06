МЧС готовит к вылету из Жуковского рейсы в Турцию и Сирию

Четыре самолета МЧС России готовятся к вылету в зону стихийного бедствия в Турции и Сирии. Обе страны серьезно пострадали из-за землетрясений, произошедших в последние сутки. Данные о готовящихся рейсах видны на онлайн-табло международного аэропорта Жуковский.



Согласно онлайн-табло, один рейс уже вылетел, еще два готовятся отправиться в турецкую Адану. Еще один вылетит в сирийскую Латакию.

Днем МЧС России заявило о готовности отправить на помощь в зону стихийного бедствия два самолета Ил-76. Глава ведомства Александр Куренков заявлял, что в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».