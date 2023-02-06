    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-з

    771мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd70.38eur76.73

    МЧС готовит к вылету из Жуковского рейсы в Турцию и Сирию

    1566
    обсудить

    Четыре самолета МЧС России готовятся к вылету в зону стихийного бедствия в Турции и Сирии. Обе страны серьезно пострадали из-за землетрясений, произошедших в последние сутки. Данные о готовящихся рейсах видны на онлайн-табло международного аэропорта Жуковский.

    Согласно онлайн-табло, один рейс уже вылетел, еще два готовятся отправиться в турецкую Адану. Еще один вылетит в сирийскую Латакию.

    Днем МЧС России заявило о готовности отправить на помощь в зону стихийного бедствия два самолета Ил-76. Глава ведомства Александр Куренков заявлял, что в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

    О том, что Сирия приняла помощь России в ликвидации последствий землетрясения, днем 6 февраля сообщила пресс-служба президента России. Договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора между Башаром Асадом и Владимиром Путиным.

    В Турции произошли два подряд землетрясения силой более 7 баллов.

    «Нас потрясла самая большая катастрофа, которую мы пережили за последнее столетие после землетрясения в Эрзинджане в 1939 году», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Толчки ощущались не только в Сирии и Турции, но и в Сочи, Абхазии. В данный момент число погибших оценивается более чем в 1 000 человек. Пострадавших, по официальным данным властей, более 7,6 тысячи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СирияТурцияЗемлетрясение
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close