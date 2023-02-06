Катастрофа века в Турции: главное о землетрясении к этому часу

Фото: AP/TASS Поделиться Поделиться





Два подряд землетрясения силой более 7 баллов привели к разрушению тысяч зданий в Турции. Официальный счет жертв уже пошёл на вторую тысячу, а ведь завалы только начали разбирать. Больше всего пострадали не самые популярные у россиян провинции Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Малатья, Османие, Хатай и Килис. «Фонтанка» собрала главное к этому часу.



Сколько жертв в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в стране крупнейшей катастрофой за последнее столетие.



«Нас потрясла самая большая катастрофа, которую мы пережили за последнее столетие после землетрясения в Эрзинджане в 1939 году», — цитируют Эрдогана РИА Новости 6 февраля. Для сравнения — во время землетрясения 1999 года неподалеку от Стамбула погибло не менее 17 тысяч человек.

По последним данным, которые сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны, число погибших от землетрясения превысило 1000 человек. Но президент Турции отметил, на данный момент невозможно спрогнозировать точное число погибших в результате удара стихии. Разрушены около 3000 зданий, и пострадавших продолжают извлекать из-под завалов.

В стране приостановлены спортивные мероприятия, а в пострадавших регионах — обучение детей. Приостановлено движение на некоторых маршрутах поездов из столицы в пострадавшие регионы. Сообщалось, что пропадали электроснабжение и интернет, но местные жители в одном из городов региона это не подтвердили «Фонтанке».

Есть ли угроза цунами в Турции

Турецкое ведомство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) заявило, что после землетрясений угроза цунами, которая затронет побережья Восточного Средиземноморья, отсутствует.

Появившиеся в Сети видео с большими волнами, которые накрывают берега, не относятся к Турции или сняты ранее.

Где ощутили землетрясение из Турции

Незначительные толчки после турецкого землетрясения фиксировались в Северной и Южной Осетии, Чечне, Грузии, Израиле, Армении, Греции и даже в Гренландии. Не все из них были заметны для людей.

Отголоски в виде небольших толчков после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи от Сириуса до Центрального района курорта, их сила по ощущениям составляла не более 3 баллов, сообщила РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.

Как заявили агентству в Институте теории прогноза землетрясений РАН — землетрясения магнитудой около 6 баллов будут повторяться в Турции еще несколько дней.

Что происходит в туристических зонах, Стамбуле и Анкаре

Аэропорты в Анкаре, Анталье и Стамбуле продолжают работу после землетрясения в штатном режиме. Туристы у моря и в крупнейших городах страны продолжают отдыхать как обычно, говорят туроператоры. Но в Стамбуле собирают добровольцев и гуманитарную помощь — таксисты возят их бесплатно.

Открыта горячая линия для россиян. Туристы, путешествующие самостоятельно, могут обратиться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России по телефону + 7 (495) 695-45-45.



Турции помогает весь мир

По словам Эрдогана, помимо НАТО и ЕС Турции предложили помощь 45 государств мира. Пообещал и президент России Владимир Путин. Минздрав России заявил о готовности направить своих специалистов, самолеты МЧС уже вылетают.

Как сообщает агентство Anadolu, вооруженные силы Турции создали «коридор воздушной помощи» для доставки поисково-спасательных групп в регион.

Уже известно, что Нидерланды, Польша, Румыния, Хорватия, Болгария, Греция, Чехия, Франция, Италия и Венгрия отправят свои спасательные команды в рамках механизма гражданской защиты ЕС (действует не только в странах союза), который был активирован по запросу Турции.



Собрал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

