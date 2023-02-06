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    В Турцию пускают туристов? Что происходит в Стамбуле и Анталье после землетрясения

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    Землетрясение в Турции задело юго-восточные регионы страны и туристических центров не коснулось. Там всё работает в штатном режиме. Туристы отдыхают дальше.

    Аэропорты в Анкаре, Анталье и Стамбуле продолжают работу после землетрясения в Турции в штатном режиме, сообщили ТАСС их представители. Российские авиакомпании также заявили, что выполняют рейсы по расписанию.

    «Ситуация с землетрясением, произошедшим на юго-востоке Турции, не повлияла на выполнение рейсов российских авиакомпаний. Полеты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле», — заверила Росавиация в своём Telegram-канале.

    Туроператоры сообщили агентству, что туристы в основном находятся в Стамбуле и провинции Анталья. Толчков там не ощущали. Все туристы на связи с гидами и отдыхают по программе. А организованных экскурсий и заездов в пострадавшие от землетрясения Газиантеп, Шанлыурф и Диярбакыр в 2023 году не было.

    Посольство РФ в Анкаре и генконсульства в Анталье и Стамбуле не получали сообщений о пострадавших россиянах из-за землетрясения. В АТОР добавили, что в зоне бедствия не было организованных российских туристов.

    Что говорят россияне, перебравшиеся в Турцию и ощутившие землетрясение, — читайте в материале «Фонтанки». Последние новости о ситуации в Турции — в нашем материале здесь.

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