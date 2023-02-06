В Турцию пускают туристов? Что происходит в Стамбуле и Анталье после землетрясения

Землетрясение в Турции задело юго-восточные регионы страны и туристических центров не коснулось. Там всё работает в штатном режиме. Туристы отдыхают дальше.



Аэропорты в Анкаре, Анталье и Стамбуле продолжают работу после землетрясения в Турции в штатном режиме, сообщили ТАСС их представители. Российские авиакомпании также заявили, что выполняют рейсы по расписанию.

«Ситуация с землетрясением, произошедшим на юго-востоке Турции, не повлияла на выполнение рейсов российских авиакомпаний. Полеты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле», — заверила Росавиация в своём Telegram-канале.