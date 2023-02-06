Землетрясение в Турции и Сирии — сотни погибших, тысячи пострадавших. Что известно к этому часу?

В ночь на 6 февраля на юге Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Количество погибших в странах превышает 500 человек. В турецких провинциях погибли 284 человека, пострадали 2 323 , а в Сирийской Арабской Республике жертвами стали 237 человек и 639 пострадали. Об этом сообщают турецкие СМИ и российские агентства, в том числе ТАСС.

Как проходило землетрясение в Турции и Сирии? Землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш в районе Пазарджик на глубине 7 километров в 04:17 по местному времени, которое совпадает с московским. Через некоторое время еще три землетрясения произошли в провинции Газиантеп — магнитуда от 6,4 до 6,6. Здесь природный катаклизм разрушил историческую крепость, построенную еще в эпоху Римской империи. Всего землетрясение чувствовалось в 10 провинциях, в том числе в Кахраманмарае, Газиантепе, Хатае, Османие, Адымямане, Малатье, Диярбакыре.

Наиболее страшные разрушения зафиксировали в Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе. В городах рухнуло более 1700 построек, в том числе многоэтажных домов. В турецкой провинции Ханай после землетрясения произошел взрыв на газопроводе.

Также землетрясение затронуло и Сирию (САР). Больше всего людей пострадало в провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Тартус. На севере страны остановилось железнодорожное сообщение, идет проверка состояния путей и мостов. В городе Алеппо пострадала цитадель, включенная в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО: ее первые укрепления были построены с 944 по 957 год нашей эры.



Спасательные работы на пострадавших территориях продолжаются прямо сейчас.



Пострадали ли россияне в Турции при землетрясении? Посольство РФ в Анкаре и генконсульства в Анталье и Стамбуле не получали сообщений о пострадавших россиянах из-за землетрясения. В АТОР добавили, что в зоне бедствия не было организованных российских туристов.