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    Землетрясение в Турции и Сирии — сотни погибших, тысячи пострадавших. Что известно к этому часу?

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    1 комментарий

    В ночь на 6 февраля на юге Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Количество погибших в странах превышает 500 человек. В турецких провинциях погибли 284 человека, пострадали 2 323, а в Сирийской Арабской Республике жертвами стали 237 человек и 639 пострадали. Об этом сообщают турецкие СМИ и российские агентства, в том числе ТАСС.

    Как проходило землетрясение в Турции и Сирии?

    Землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш в районе Пазарджик на глубине 7 километров в 04:17 по местному времени, которое совпадает с московским. Через некоторое время еще три землетрясения произошли в провинции Газиантеп — магнитуда от 6,4 до 6,6. Здесь природный катаклизм разрушил историческую крепость, построенную еще в эпоху Римской империи. Всего землетрясение чувствовалось в 10 провинциях, в том числе в Кахраманмарае, Газиантепе, Хатае, Османие, Адымямане, Малатье, Диярбакыре.

    Наиболее страшные разрушения зафиксировали в Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе. В городах рухнуло более 1700 построек, в том числе многоэтажных домов. В турецкой провинции Ханай после землетрясения произошел взрыв на газопроводе.

    Также землетрясение затронуло и Сирию (САР). Больше всего людей пострадало в провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Тартус. На севере страны остановилось железнодорожное сообщение, идет проверка состояния путей и мостов. В городе Алеппо пострадала цитадель, включенная в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО: ее первые укрепления были построены с 944 по 957 год нашей эры.

    Спасательные работы на пострадавших территориях продолжаются прямо сейчас.

    Пострадали ли россияне в Турции при землетрясении?

    Посольство РФ в Анкаре и генконсульства в Анталье и Стамбуле не получали сообщений о пострадавших россиянах из-за землетрясения. В АТОР добавили, что в зоне бедствия не было организованных российских туристов.

    Россияне, перебравшиеся в Турцию, рассказали о пережитом. Прочитать об этом можно в материале «Фонтанки».

    Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президентам Асаду и Эрдогану в связи с произошедшим. Также он выразил готовность оказать странам любую помощь.

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    Комментарии 1

    Гость06 Фев 2023 в 12:39
    Они пошли через барзах.
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