Число погибших от землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 600. Путин выразил соболезнование лидерам стран

Официальное число погибших в ходе землетрясения в Турции и Сирии достигло шести сотен. Об этом 6 февраля сообщает The Washington Post. Жертв продолжают находить в процессе обследования разрушенных домов.
Так, вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в стране на данный момент 284 человека погибли, 2323 ранены. Замминистра здравоохранения Сирии сообщил о 237 жертвах и 639 пострадавших в районах, контролируемых правительством. Сирийско-американское медицинское общество сообщило о еще 104 погибших и более 600 серьезно раненых в районах, удерживаемых повстанцами.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Асаду и Эрдогану в связи с произошедшим. Также он выразил готовность оказать странам любую помощь.
Землетрясение силой 7,8 балла, которое ощущалось даже в Ливане, Иордании, Израиле и Египте, произошло в провинции Кахраманмараш, к северу от Газиантепа, недалеко от сирийской границы.