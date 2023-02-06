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    СМИ: Землетрясение в Турции разрушило историческую крепость Газиантеп

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    Землетрясение, случившееся в ночь на 6 февраля, в Турции разрушило исторический замок Газиантеп. Об этом сообщает местное издание MIlliyet.

    Фото: milliyet.com.tr
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    Крепость включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Фото: milliyet.com.tr

    В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой до 7,8. Обрушились десятки домов в нескольких турецких и сирийских городах. Подземные толчки ощущались на юге Турции, на Кипре, в Ливане и в Сирии.

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