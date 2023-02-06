СМИ: Землетрясение в Турции разрушило историческую крепость Газиантеп

Землетрясение, случившееся в ночь на 6 февраля, в Турции разрушило исторический замок Газиантеп. Об этом сообщает местное издание MIlliyet.
Крепость включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Землетрясение, случившееся в ночь на 6 февраля, в Турции разрушило исторический замок Газиантеп. Об этом сообщает местное издание MIlliyet.
Крепость включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой до 7,8. Обрушились десятки домов в нескольких турецких и сирийских городах. Подземные толчки ощущались на юге Турции, на Кипре, в Ливане и в Сирии.
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06 февраля 2023, 10:29
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