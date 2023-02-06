«Куда бежать — не знаю, ливень, ветрище, ночь». Турция пережила одно из самых страшных землетрясений в новейшей истории

Фото: DENIZ TEKIN/tassphoto Поделиться Поделиться





В ночь на 6 февраля в Турции случилось разрушительное землетрясение магнитудой до 7,8. Эпицентр находился в 30 км от Газиантепа с населением 1,5 млн человек и в 110 км от сирийского города Алеппо с населением 2 млн человек. Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД), подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе. Трясло также на Кипре, в Ливане, в Сирии и даже в Грузии.

Обрушились десятки домов в нескольких турецких и сирийских городах. Жертвами уже официально объявлены 170 человек — с поправкой «как минимум». Это значит, что под завалами сотен разрушенных зданий остаются сотни и тысячи людей. Кого не успеют достать, пополнят этот скорбный список. За последнее время в Турцию перебралось множество россиян — именно покупатели из РФ стали в минувшем году самыми результативными покупателями жилья там среди иностранцев. Теперь они вместе со всем турецким народом пережили страшный катаклизм и уже делятся в соцсетях своими ощущениями.

«Не спалось почему то, в 3 ч ночи проснулась и лежу, слушаю ветер, а потом началось, в 4.ч 17м. Куда бежать, не знаю, ливень, ветрище, ночь. До сих пор внутри все трясётся от страха», — рассказывает Елена. «Ужас какой-то, проснулась, кровать и люстра шатались, потом пришло оповещение 7.7 из Нурдаы, и до сих пор с того времени приходят оповещения о толчках с разных мест с приличными баллами», — делится Тамара (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

«Проснулись примерно в 4:20 утра от сильных толчков, дом сильно качало. Быстро разбудили детей, взяли документы и выбежали во двор, где уже собрались наши соседи. Некоторые люди в панике уезжали куда-то на машинах. Наш город находится в сейсмобезопасном регионе Турции, но толчки были ощутимые. Мы в порядке, не пострадали. К сожалению, за 300 км от нас в Газиантепе в результате землетрясения было разрушено несколько многоэтажных домов, погибли люди», — делится Серик.



«Теперь я точно знаю, что во время землетрясения, на 10 этаже меня укачивает. Собственно, благодаря этому я и проснулась. Вообще, ночью всё гораздо страшнее, вы ж знаете, да? Но у меня взяло время понять, что это именно землетрясение. Успела даже задуматься как быстро такой ветер снесёт наш дом», — рефлексирует Диана.

«Мы в Шанлыурфе, 200 км от Кахраманмараша.. Очень страшно было. У нас мебель попадала. Невозможно было на ногах устоять, так качало. С 4:30 под дождем в парке с детьми. Все боятся идти по домам. В городе по первым подсчётам обрушилось 16 зданий. Электричества нет», — передает Галина. Отчетливо шатало — но без катастрофических разрушений — на Кипре. «Я на Кипре и проснулась от того что кровать как в поезде шатает. Все думали что у нас где-то происходит», — делится Мария. В Израиле также почувствовали серьезные толчки. «Ещё как чувствовали Я на 12 этаже как в люльке качались Было совсем не весело», — сообщают местные русские.



«Проснулся ночью, двери от шкафа стучат, кровать трясется. Пару минут не мог понять, что происходит. Пока очнулся, все закончилось. Жена, например, спала спокойно дальше», — говорит Борис, который сейчас в Бейруте. «Мы на 17 этаже в Батуми офигели, не меньше. Проснулись от лая собаки и от звона люстр. Оч страшно», — передает ощущения из Грузии Юлия.