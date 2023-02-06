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    Точное число жертв пока назвать невозможно. Погибших при землетрясении в Турции и Сирии насчитывается уже больше 170 человек

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    В результате землетрясения на юге Турции погибли как минимум 76 человек, пострадали более 440, передает 6 февраля издание TRT Haber. В Сирии погибших насчитывается до 100, а пострадавших свыше 200, пишет «Ъ» со ссылкой на AFP.

    На юге Турции — в провинции Кахраманмараш после землетрясения зафиксировали 32 афтершока. В турецкой провинции Малатья обрушилось 130 зданий. Для устранения последствий землетрясения Турция привлекла транспортные самолеты.

    Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш Омер Чошкун заявил о невозможности назвать точное число жертв, передает агентство Anadolu. «На данный момент назвать точное число жертв и раненых, а также рухнувших зданий не представляется возможным», — сказал он.

    Сообщается об обрушении зданий в Алеппо и в пригороде Латакии. На севере Сирии остановлено железнодорожное сообщение.

    В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой до 7,8. Обрушились десятки домов в нескольких турецких и сирийских городах. Подземные толчки ощущались на юге Турции, на Кипре, в Ливане и в Сирии.

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    СирияТурцияЗемлетрясение
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