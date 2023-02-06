Точное число жертв пока назвать невозможно. Погибших при землетрясении в Турции и Сирии насчитывается уже больше 170 человек

В результате землетрясения на юге Турции погибли как минимум 76 человек, пострадали более 440, передает 6 февраля издание TRT Haber. В Сирии погибших насчитывается до 100, а пострадавших свыше 200, пишет «Ъ» со ссылкой на AFP.

На юге Турции — в провинции Кахраманмараш после землетрясения зафиксировали 32 афтершока. В турецкой провинции Малатья обрушилось 130 зданий. Для устранения последствий землетрясения Турция привлекла транспортные самолеты.

Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш Омер Чошкун заявил о невозможности назвать точное число жертв, передает агентство Anadolu. «На данный момент назвать точное число жертв и раненых, а также рухнувших зданий не представляется возможным», — сказал он.

