Разбирают завалы и ищут пропавших. Российские военные помогают после землетрясения в Сирии

Российские войска помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии. Соответствующие указания дал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает 6 февраля пресс-служба ведомства.
Российский Центр по примирению враждующих сторон развернул шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи — продуктовых наборов и предметов первой необходимости. Они работают в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша. Десять сводных отрядов разбирают завалы в наиболее пострадавших районах, ищут пострадавших и оказывают им медпомощь.
«К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники», — говорится в сообщении.
На авиабазе «Хмеймим» находится мобильная группа военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что на помощь в Турцию и Сирию отправляются четыре самолета МЧС.
В ночь на 6 февраля на юге Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли сотни человек, обрушились десятки домов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в стране крупнейшей катастрофой за последнее столетие.