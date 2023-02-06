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    Разбирают завалы и ищут пропавших. Российские военные помогают после землетрясения в Сирии

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    Российские войска помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии. Соответствующие указания дал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает 6 февраля пресс-служба ведомства.

    Российский Центр по примирению враждующих сторон развернул шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи — продуктовых наборов и предметов первой необходимости. Они работают в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша. Десять сводных отрядов разбирают завалы в наиболее пострадавших районах, ищут пострадавших и оказывают им медпомощь.

    «К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники», — говорится в сообщении.

    На авиабазе «Хмеймим» находится мобильная группа военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что на помощь в Турцию и Сирию отправляются четыре самолета МЧС.

    В ночь на 6 февраля на юге Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли сотни человек, обрушились десятки домов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в стране крупнейшей катастрофой за последнее столетие.

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