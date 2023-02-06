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    Петербуржцы приносят к консульству Турции цветы в память о погибших при землетрясении

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    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    Петербуржцы начали оставлять цветы у генконсульства Турции на 7-й Советской улице. Так они хотят почтить память погибших при землетрясении.

    У здания лежат три букета — гвоздики и белые розы — и лампадка, передает 6 февраля фотокорреспондент «Фонтанки».

    Как сообщала «Фонтанка», российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии. Туда, а также в Турцию отправляются вертолеты МЧС.

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    В ночь на 6 февраля на юге Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли сотни человек, обрушились десятки домов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в стране крупнейшей катастрофой за последнее столетие.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

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    ЗемлетрясениеКонсульствоКонсульство Турции в Санкт-Петербурге
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