Более сотни российских спасателей уже летят в Турцию и Сирию помогать после землетрясения

В Турцию и Сирию отправились четыре самолета с сотрудниками МЧС России. Члены аэромобильного отряда «Центроспас» и центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.
МЧС России
В составе мобильной группы — более ста специалистов и семь кинологических расчетов, сообщает вечером 6 февраля пресс-служба ведомства. Они оснащены оборудованием для поиска и спасения пропавших под завалами. Кроме того, в зону землетрясения доставят аэромобильный госпиталь, где медпомощь будут оказывать более 40 сотрудников МЧС.
О том, что Сирия приняла помощь России в ликвидации последствий землетрясения, днем 6 февраля сообщила пресс-служба президента России. Глава МЧС Александр Куренков заявлял о готовности ста специалистов ведомства. В Сирии российские военные уже приступили к поисково-спасательным работам.
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