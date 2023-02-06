Для помощи туристам в Турции открыли горячую линию

Для туристов, которым нужна помощь в связи с землетрясением в Турции, открыли горячую линию. Об этом вечером 6 февраля сообщила Ассоциация туроператоров России.

Те, кто приобрел тур, могут позвонить по номеру: +7 (499) 678–12–03. Для путешествующих самостоятельно приготовлен номер +7 (495) 695–45–45.

В Турцию и Сирию уже вылетели более сотни сотрудников МЧС России, чтобы помогать ликвидировать последствия землетрясения, искать и спасать пропавших под завалами. О том, что известно о землетрясении, читайте на «Фонтанке».