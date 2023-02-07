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    СМИ: Из-под завалов в Сирии спасли новорожденного ребенка, его мать погибла

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    В сирийской провинции Алеппо из-под завалов после землетрясения вытащили новорожденного ребенка. Кадры спасения поздно вечером 6 февраля появились в СМИ.

    По данным палестинского издания Gaza Now, мать малыша не выжила. На кадрах видно, как мужчина бежит с ребенком в руках через обломки, ему что-то кричат и кидают предмет, похожий на одеяло.

    «Фонтанка» показывала, как в провинции Кахраманмараш в Турции после землетрясения спасли маленькую девочку.

    В Сирию и Турцию отправились сотрудники МЧС России, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения, искать и спасать пропавших под завалами. Российские военные там уже работают.

    Подробнее о том, что известно о землетрясении, читайте на «Фонтанке».

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    СирияДетиЗемлетрясениеЗемлетрясение в Турции
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