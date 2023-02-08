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    ТАСС: Семья из четырех россиян находится под завалами в Турции

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    После землетрясений в Турции под завалами остается российская семья из четырех человек. Об этом 8 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Под завалами дома оказались четверо россиян: муж с женой и их дети. Шансы их спасти есть», — рассказал собеседник агентства.

    В МИД РФ заявили, что в посольство поступают многочисленные запросы от российских граждан из-за невозможности связаться с родственниками, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия. В пострадавших регионах нет российских консульств, но на место трагедии выехала группа дипломатов.

    «Все подобные обращения тщательно фиксируются и незамедлительно передаются турецким властям для оперативного реагирования. К сожалению, на данном этапе турецкие власти с учетом масштабов трагедии часто лишены возможности «в режиме реального времени» информировать нас о судьбе того или иного гражданина, а также наличии среди погибших россиян», — говорится в сообщении ведомства.

    Вчера, 7 февраля, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Россия будет делать всё, чтобы выяснять судьбу россиян в зоне землетрясения. По его словам, основная масса туристов находится «в других местах Турции, которые не были затронуты этой катастрофой».


    Землетрясение в Турции уже назвали самым страшным за последнее столетие


    Землетрясение в Турции произошло в пятом часу утра 6 февраля неподалеку от границы с Сирией. Во втором часу дня толчки повторились. Сила обоих составила около 7,8 балла.

    По последним данным, число жертв достигло 6 957 человек, пострадавших — 38 224.

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