ТАСС: Семья из четырех россиян находится под завалами в Турции

После землетрясений в Турции под завалами остается российская семья из четырех человек. Об этом 8 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Под завалами дома оказались четверо россиян: муж с женой и их дети. Шансы их спасти есть», — рассказал собеседник агентства.

В МИД РФ заявили, что в посольство поступают многочисленные запросы от российских граждан из-за невозможности связаться с родственниками, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия. В пострадавших регионах нет российских консульств, но на место трагедии выехала группа дипломатов.