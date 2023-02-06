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    В Турции зафиксировали новое мощное землетрясение

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    Новое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в центральной части Турции в 13:24 мск, сообщают сейсмологи, передает 6 февраля издание Yeni Safak.

    Эпицентр зафиксировали на юго-востоке страны в провинции Кахраманмараш.

    Из-за новых толчков в турецком Диярбакыре в прямом эфире местного ТВ обрушилось здание.

    Как рассказал профессор и директор центра AFAD по снижению риска землетрясений Орхан Татар, это было другое и независимое землетрясение.

    «Следовательно, афтершоки, создаваемые ими, могут достигать 6,7 балла. Очень важно не полагаться на заявления, отличные от официальных заявлений. Мы будем продолжать периодически информировать вас. Мы ожидаем, что это продлится еще как минимум год. Мы хотим, чтобы граждане не заходили в поврежденные здания», — цитирует специалиста издание.

    По последним данным, озвученным президентом Эрдоганом, жертвами природного катаклизма в Турции стали 912 человек. Однако цифра была названа незадолго до второго землетрясения.

    Подробности о первом землетрясении, в котором погибли сотни и пострадали тысячи, можно прочитать в материале «Фонтанки».

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