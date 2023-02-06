В Турции зафиксировали новое мощное землетрясение

Как рассказал профессор и директор центра AFAD по снижению риска землетрясений Орхан Татар, это было другое и независимое землетрясение.



«Следовательно, афтершоки, создаваемые ими, могут достигать 6,7 балла. Очень важно не полагаться на заявления, отличные от официальных заявлений. Мы будем продолжать периодически информировать вас. Мы ожидаем, что это продлится еще как минимум год. Мы хотим, чтобы граждане не заходили в поврежденные здания», — цитирует специалиста издание.

По последним данным, озвученным президентом Эрдоганом, жертвами природного катаклизма в Турции стали 912 человек. Однако цифра была названа незадолго до второго землетрясения.