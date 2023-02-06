Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 912 человек

Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 912 человек. На данный момент известно о 5 385 пострадавших. Об этом сообщил Реждеп Тайип Эрдоган.



По словам президента Турции, землетрясение стало самым масштабным стихийным бедствием в истории страны с 1939 года, пишет информационное агентство Anadolu. В декабре 1939 года в результате землетрясения в Эрзинджане погибли более 32 тысяч человек.

Эрдоган сообщил, что Турция получила предложения о помощи от 45 государств. Поисково-спасательные работы в зоне, пострадавшей от подземных толчков, продолжаются на бесперебойной основе.