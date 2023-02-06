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    Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 912 человек

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    Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 912 человек. На данный момент известно о 5 385 пострадавших. Об этом сообщил Реждеп Тайип Эрдоган.

    По словам президента Турции, землетрясение стало самым масштабным стихийным бедствием в истории страны с 1939 года, пишет информационное агентство Anadolu. В декабре 1939 года в результате землетрясения в Эрзинджане погибли более 32 тысяч человек.

    Эрдоган сообщил, что Турция получила предложения о помощи от 45 государств. Поисково-спасательные работы в зоне, пострадавшей от подземных толчков, продолжаются на бесперебойной основе.

    Разрушительное землетрясение на юго-востоке Турции началось в ночь на 6 февраля. Сейсмологи оценили мощность толчков в 7,8 балла, эпицентр находился в 30 километрах от города Газиантеп. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям, в течение получаса толчки ощущались в нескольких регионах Турции. Трясло также в Сирии, Ливане, на Кипре и в Грузии.

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