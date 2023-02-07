Снежный шторм обрушился на Турцию вдобавок к землетрясению. Всего там было 312 афтершоков

Мощный снежный шторм осложняет ситуацию в Турции. В Стамбуле утром 7 февраля усилился снегопад, на юго-востоке страны ожидаются дождь и снег. Также повышается опасность схода лавин.
Как сообщает местный портал NTV, из-за снегопада встало движение на некоторых дорогах. Городские власти призвали жителей пересаживаться с личных машин на общественный транспорт и вообще без необходимости не выходить на улицу. Многие автомобилисты бросили машины прямо на проезжей части. В регион направлены наряды полиции и муниципальных служб.
Вице-президент Фуат Октай в своём заявлении отметил, что погода создаёт дополнительные сложности во многих регионах страны, передаёт TRT Haber. На дорогах образуются пробки, существенно осложнены поисково-спасательные работы.
В результате землетрясений, случившихся 6 февраля, в Турции, по последним данным, погибли 3 419 человек, ранены 20 534. Зафиксировано три землетрясения магнитудой 6 баллов и выше, 24 землетрясения от 5 до 6 баллов — в общей сложности 312 афтершоков. Поисково-спасательные работы продолжаются непрерывно.