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    Снежный шторм обрушился на Турцию вдобавок к землетрясению. Всего там было 312 афтершоков

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    Скриншот с сайта <a href="https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/uyarilarin-ardindan-istanbulda-kar-yagisi-etkili-oluyor,zkmuTQIAz0a8R1eOK2obug/kZNF323Rq0K5XmXuGOkExw" class="io-leave-page _" target="_blank">NTV</a>
    Скриншот с сайта NTV
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    Мощный снежный шторм осложняет ситуацию в Турции. В Стамбуле утром 7 февраля усилился снегопад, на юго-востоке страны ожидаются дождь и снег. Также повышается опасность схода лавин.

    Как сообщает местный портал NTV, из-за снегопада встало движение на некоторых дорогах. Городские власти призвали жителей пересаживаться с личных машин на общественный транспорт и вообще без необходимости не выходить на улицу. Многие автомобилисты бросили машины прямо на проезжей части. В регион направлены наряды полиции и муниципальных служб.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/uyarilarin-ardindan-istanbulda-kar-yagisi-etkili-oluyor,zkmuTQIAz0a8R1eOK2obug/kZNF323Rq0K5XmXuGOkExw" class="io-leave-page _" target="_blank">NTV</a>
    Скриншот с сайта NTV
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    Вице-президент Фуат Октай в своём заявлении отметил, что погода создаёт дополнительные сложности во многих регионах страны, передаёт TRT Haber. На дорогах образуются пробки, существенно осложнены поисково-спасательные работы.

    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
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    В результате землетрясений, случившихся 6 февраля, в Турции, по последним данным, погибли 3 419 человек, ранены 20 534. Зафиксировано три землетрясения магнитудой 6 баллов и выше, 24 землетрясения от 5 до 6 баллов — в общей сложности 312 афтершоков. Поисково-спасательные работы продолжаются непрерывно.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/uyarilarin-ardindan-istanbulda-kar-yagisi-etkili-oluyor,zkmuTQIAz0a8R1eOK2obug/kZNF323Rq0K5XmXuGOkExw" class="io-leave-page _" target="_blank">NTV</a>
    Скриншот с сайта NTV
    Скриншот с сайта <a href="https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/uyarilarin-ardindan-istanbulda-kar-yagisi-etkili-oluyor,zkmuTQIAz0a8R1eOK2obug/kZNF323Rq0K5XmXuGOkExw" class="io-leave-page _" target="_blank">NTV</a>
    Скриншот с сайта NTV
    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube

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