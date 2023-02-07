Число жертв землетрясения в Турции растёт, въезд в некоторые города закрыт. Мужчину нашли спустя 30 часов по голосу

Число погибших в результате вчерашнего землетрясения в Турции достигло 3 419 человек, 20 534 получили ранения. Об этом 7 февраля сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передаёт Anadolu .

Выросло и количество спасённых. Ранее власти информировали, что из-под завалов извлечены 7 840 человека. Теперь же Октай заявил журналистам, что их более 8 тысяч человек. Число обрушившихся зданий — в общей сложности 5 775. В общежитиях страны поселили 380 500 жителей десяти провинций Турции. Многих размещают в палатках. В районах, где сохраняется сейсмоактивность, людей просят пока не возвращаться в свои дома .

«В зону землетрясений из-за рубежа уже прибыли 3 294 спасателей. О готовности к помощи заявили 70 стран, представители 14 из них уже находятся в зоне бедствия», — сказал Октай. Напомним, среди них есть спасатели одного из лучших отрядов России.



Под завалами продолжают находить живых людей. Например, рассказывает Anadolu, 25-летнего жителя Кахраманмараша Онура Добуоглу обнаружили по голосу в развалинах восьмиэтажки. Он провёл там 30 часов. Его «выкапывали» около получаса и передали медикам.



Октай также объявил, что въезд гражданских автомобилей в турецкие города Хатай, Адыяман и Кахраманмараш запрещён на двое суток. Въезжать и выезжать могут только экстренные службы. По данным РИА Новости, на многих дорогах образовались огромные пробки.

