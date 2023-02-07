Число жертв землетрясения в Турции растёт, въезд в некоторые города закрыт. Мужчину нашли спустя 30 часов по голосу

Число погибших в результате вчерашнего землетрясения в Турции достигло 3 419 человек, 20 534 получили ранения. Об этом 7 февраля сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передаёт Anadolu.
Выросло и количество спасённых. Ранее власти информировали, что из-под завалов извлечены 7 840 человека. Теперь же Октай заявил журналистам, что их более 8 тысяч человек. Число обрушившихся зданий — в общей сложности 5 775. В общежитиях страны поселили 380 500 жителей десяти провинций Турции. Многих размещают в палатках. В районах, где сохраняется сейсмоактивность, людей просят пока не возвращаться в свои дома.
«В зону землетрясений из-за рубежа уже прибыли 3 294 спасателей. О готовности к помощи заявили 70 стран, представители 14 из них уже находятся в зоне бедствия», — сказал Октай. Напомним, среди них есть спасатели одного из лучших отрядов России.
Под завалами продолжают находить живых людей. Например, рассказывает Anadolu, 25-летнего жителя Кахраманмараша Онура Добуоглу обнаружили по голосу в развалинах восьмиэтажки. Он провёл там 30 часов. Его «выкапывали» около получаса и передали медикам.
Октай также объявил, что въезд гражданских автомобилей в турецкие города Хатай, Адыяман и Кахраманмараш запрещён на двое суток. Въезжать и выезжать могут только экстренные службы. По данным РИА Новости, на многих дорогах образовались огромные пробки.
Напомним, в Турции, по предварительным данным, погиб один россиянин. ТАСС со ссылкой на представителя МИД Украины сообщает, что украинское посольство не может выйти на связь с 27 своими гражданами, находящимися в зоне землетрясения.
Что касается Сирии, РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав сообщает, что в этой стране, по последним данным, погибли 812 человек и пострадали 1 449. Однако ранее Anadolu давало другие цифры — как минимум 1 356 жертв и более 3 419 раненых. В частности, по данным информагентства SANA, в подконтрольных режиму Башара Асада районах провинций Алеппо, Хама, Тартус и Лазкийе 656 человек погибли и 1 419 получили ранения. В Идлибской зоне деэскалации, а также в зонах антитеррористических операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», по подсчётам спасателей, погибли не менее 700 человек, более 2 000 получили ранения.