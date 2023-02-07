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    Число жертв землетрясения в Турции растёт, въезд в некоторые города закрыт. Мужчину нашли спустя 30 часов по голосу

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    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
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    Число погибших в результате вчерашнего землетрясения в Турции достигло 3 419 человек, 20 534 получили ранения. Об этом 7 февраля сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передаёт Anadolu.

    Выросло и количество спасённых. Ранее власти информировали, что из-под завалов извлечены 7 840 человека. Теперь же Октай заявил журналистам, что их более 8 тысяч человек. Число обрушившихся зданий — в общей сложности 5 775. В общежитиях страны поселили 380 500 жителей десяти провинций Турции. Многих размещают в палатках. В районах, где сохраняется сейсмоактивность, людей просят пока не возвращаться в свои дома.

    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
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    «В зону землетрясений из-за рубежа уже прибыли 3 294 спасателей. О готовности к помощи заявили 70 стран, представители 14 из них уже находятся в зоне бедствия», — сказал Октай. Напомним, среди них есть спасатели одного из лучших отрядов России.

    Под завалами продолжают находить живых людей. Например, рассказывает Anadolu, 25-летнего жителя Кахраманмараша Онура Добуоглу обнаружили по голосу в развалинах восьмиэтажки. Он провёл там 30 часов. Его «выкапывали» около получаса и передали медикам.

    Октай также объявил, что въезд гражданских автомобилей в турецкие города Хатай, Адыяман и Кахраманмараш запрещён на двое суток. Въезжать и выезжать могут только экстренные службы. По данным РИА Новости, на многих дорогах образовались огромные пробки.

    Напомним, в Турции, по предварительным данным, погиб один россиянин. ТАСС со ссылкой на представителя МИД Украины сообщает, что украинское посольство не может выйти на связь с 27 своими гражданами, находящимися в зоне землетрясения.

    Что касается Сирии, РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав сообщает, что в этой стране, по последним данным, погибли 812 человек и пострадали 1 449. Однако ранее Anadolu давало другие цифры — как минимум 1 356 жертв и более 3 419 раненых. В частности, по данным информагентства SANA, в подконтрольных режиму Башара Асада районах провинций Алеппо, Хама, Тартус и Лазкийе 656 человек погибли и 1 419 получили ранения. В Идлибской зоне деэскалации, а также в зонах антитеррористических операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», по подсчётам спасателей, погибли не менее 700 человек, более 2 000 получили ранения.

    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube

    В ночь на 6 февраля в Турции, недалеко от границы с Сирией произошло землетрясение магнитудой до 7,8. Затем толчки магнитудой 7,8 зафиксировали в центральной части страны в 13:24 мск, потом еще несколько десятков толчков, в том числе минувшей ночью. Число жертв в Турции и Сирии к 7 февраля достигло 4,5 тысячи человек, пострадавших почти 20 тысяч.

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