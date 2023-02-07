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    Российские спасатели привезли в Турцию локаторы, которые видят человека на глубине 4,5 метра

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    Последствия землетрясения 6 февраля в Турции. Кадр из видео в YouTube
    Последствия землетрясения 6 февраля в Турции. Кадр из видео в YouTube
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    Сотрудники МЧС России прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, они будут работать в труднодоступном горном районе — Кахраманмараше. Об этом 7 февраля сообщает МЧС в своём телеграм-канале.

    Спасателей более ста человек, у них есть опыт такой работы по всему миру. Они разделятся на несколько групп, чтобы работать в круглосуточном режиме; приступят сразу по прибытии. Они привезли с собой новейшее оборудование: эндоскопы, георадары, тепловизоры, локаторы, позволяющие обнаружить человека на глубине 4,5 метра. С ними будут работать кинологические группы, подготовленные для поиска людей под завалами, специалисты-психологи и медики. Будет развёрнут автономный аэромобильный госпиталь с операционным, реанимационным и терапевтическим блоками.

    МЧС России

    «Отряд спасателей «Центроспас», аттестованный по методологии INSARAG как отряд тяжелого класса, готов к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, помогать им в этом будут беспилотники, позволяющие проводить разведку и мониторинг с воздуха», — подчёркивают в МЧС и добавляют, что в России всего три подобных отряда, что больше, чем в других странах мира.

    В Сирии помощь в ликвидации последствий землетрясения оказывают российские военнослужащие, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Около 300 военнослужащих и 60 единиц техники помогают разбирать завалы.

    Кроме того, по данным «Интерфакса», в Сирии приступила к работе медицинская организация «Врачи без границ» (MSF) в сотрудничестве с местными партнерами. В Турцию из США будут направлены две поисково-спасательные группы по 70 человек, включая персонал с собаками-поисковиками и парамедиков.

    В ночь на 6 февраля в Турции, недалеко от границы с Сирией произошло землетрясение магнитудой до 7,8. Затем толчки магнитудой 7,8 зафиксировали в центральной части страны в 13:24 мск, потом еще несколько десятков толчков, в том числе минувшей ночью. Число жертв в Турции и Сирии к 7 февраля достигло 4,5 тысячи человек, пострадавших почти 20 тысяч.

    Последствия землетрясения 6 февраля в Турции. Кадр из видео в YouTube
    Последствия землетрясения 6 февраля в Турции. Кадр из видео в YouTube

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