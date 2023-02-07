В Турции уже больше 3,3 тысячи погибших, и землетрясения продолжаются. Людей просят не возвращаться в свои дома

Число погибших в результате землетрясения на юге Турции к 7 февраля достигло 3 381, ещё 20 424 человека получили ранения, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое Управление по ЧС (AFAD).
По данным властей, живыми из-под завалов удалось извлечь 7 840 человек. 338 тысяч человек размещены в общежитиях, университетах и приютах. Население просят не возвращаться в дома из-за возможных повторных толчков.
В зоне землетрясения на юго-востоке страны работают, по информации агентства, 13 740 турецких спасателей. К поисково-спасательной операции привлечены 360 единиц строительной техники, 3 361 единица другой техники. На место прибыли и сотрудники МЧС России. Общество Красного полумесяца и представители неправительственных организаций раздают жителям горячую пищу и другие продукты первой необходимости. В зону бедствия доставлено 41 504 палатки, 101 738 единиц постельного белья, 300 тысяч одеял, обогреватели, кухонные принадлежности и другие вещи. По всей стране приспустили государственный флаги.
6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени — 7,7 баллов и в 13.24 — 7,6 баллов). Затем были зафиксированы еще десятки толчков, в том числе минувшей ночью. 7 февраля в 06:13 по местному времени в провинции Адыяман на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает AFAD. Эпицентр находился в районе Гёльбаши, очаг залегал на глубине 8,13 километра.
В Сирии, по данным на ночь 7 февраля, погибли как минимум 1 356 человек и более 3 419 получили ранения.