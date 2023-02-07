В Турции уже больше 3,3 тысячи погибших, и землетрясения продолжаются. Людей просят не возвращаться в свои дома

Фото: скрин Guardian News Поделиться Поделиться





Число погибших в результате землетрясения на юге Турции к 7 февраля достигло 3 381, ещё 20 424 человека получили ранения, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое Управление по ЧС (AFAD).

По данным властей, живыми из-под завалов удалось извлечь 7 840 человек. 338 тысяч человек размещены в общежитиях, университетах и приютах. Население просят не возвращаться в дома из-за возможных повторных толчков.



В зоне землетрясения на юго-востоке страны работают, по информации агентства, 13 740 турецких спасателей. К поисково-спасательной операции привлечены 360 единиц строительной техники, 3 361 единица другой техники. На место прибыли и сотрудники МЧС России. Общество Красного полумесяца и представители неправительственных организаций раздают жителям горячую пищу и другие продукты первой необходимости. В зону бедствия доставлено 41 504 палатки, 101 738 единиц постельного белья, 300 тысяч одеял, обогреватели, кухонные принадлежности и другие вещи. По всей стране приспустили государственный флаги.

