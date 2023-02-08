«Тосковали даже во сне». Ким Чен Ын снова появился на публике вместе с дочерью

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил жилье командующих Корейской народной армией и принял участие в банкете в честь 75-летия основания армии. Об этом 7 февраля сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Уважаемого товарища Ким Чен Ына, по которому тосковали даже во сне, и его любимую дочь встретили командиры Министерства обороны, военные и политические командиры крупных соединений и соединений КНА с чувством самого глубокого уважения», — говорится в публикации.