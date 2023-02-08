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    «Тосковали даже во сне». Ким Чен Ын снова появился на публике вместе с дочерью

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    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил жилье командующих Корейской народной армией и принял участие в банкете в честь 75-летия основания армии. Об этом 7 февраля сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    «Уважаемого товарища Ким Чен Ына, по которому тосковали даже во сне, и его любимую дочь встретили командиры Министерства обороны, военные и политические командиры крупных соединений и соединений КНА с чувством самого глубокого уважения», — говорится в публикации.

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    ЦТАК показало фотографии с банкета, на который глава КНДР пришел вместе с дочерью и женой Ри Соль Чжу. Девочка на снимках одета в строгий костюм с юбкой. Она сидела рядом с Ким Чен Ыном на банкете и фотографировалась с военными.

    Агентство по-прежнему не называет ее имени.

    Впервые публично лидер КНДР показал свою дочь в ноябре прошлого года на запуске межконтинентальной баллистической ракеты.

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    КНДРКим Чен ЫнСеверная Корея
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